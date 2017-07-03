Призер Берлинале снимет фильм о Чернобыле

Госкино заключило с компанией Limelite контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки полнометражному фильму «Светлячок», который расскажет о трагедии в Чернобыле.

Ее сумма составляет чуть более 9,45 млн грн, а общая стоимость производства оценивается почти в 72 млн грн.

Действие в фильме происходит спустя несколько дней после взрыва на Чернобыльской АЭС, существует вероятность второго взрыва, который по мощности, как ожидается, будет в разы сильнее первого. Разыскиваются волонтеры для выполнения задачи, которая станет для них самоубийством. Один из них – 24-хлетний Кирилл, который не до конца понимает, что оказался в эпицентре среди ядерной катастрофы и у него нет времени осознать это из-за хаотических заданий, которые ему дают одно за другим. Однажды он случайно получает еще одно задание: вместе с тремя волонтерами окунуться в бассейн под реактором, чтобы спасти Европу.

Релиз фильма запланирован на февраль 2020 года. Лента создается в копродукции Венгрии, Германии и Украины.