Приоритет в показе: что смотреть на Одесском кинофестивале – 2018

13 июля стартует Одесский международный кинофестиваль, и из-за обилия громких премьер составить для него личный график походов в кино – та еще задачка.
Отсмотреть всю конкурсную программу? Быть верным «Фестивалю фестивалей»? Каждый решает сам, а «Телекритика» лишь предлагает, как поступить в «часы пик» ОМКФ – дни, когда важные показы накладываются друг на друга.
июля
19:00 – «Девушка» (Фестивальный дворец)
19:30 – «Три лица» (Центр «Родина», синий зал)
19:30 – «Оскорбление» (Центр «Родина», красный зал)
Представьте себе ситуацию: хозяин квартиры вступает в конфликт с муниципальным рабочим, который ковыряется в водосточном желобе на его балконе. В процессе перепалки рабочий заявляет, что хозяин квартиры – «хренов м*дак». В наших краях история уже тянет на смачное обсуждение в соцсетях, с призывами к властям всех уровней вмешаться и детальным разбором конструкции злосчастных желобов. Теперь представьте, что дело происходит в Ливане между членом правой христианской партии и палестинским беженцем. Ситуативный скандал превращается в классовый, национальный и религиозный конфликт, и смехотворными плевками друг в друга дело явно не обойдется. Именно таков сюжет прошлогоднего «Оскорбления» Зиада Дуэри, где герой на свою голову решает оспорить «хренова м*дака» в суде.
Несмотря на то, что фильм номинировался на «Оскар», его легко было упустить на фоне «Квадрата», «Фантастической женщины» и «Нелюбви». Если вы из тех, кто упустил, то сделайте выбор в пользу «Оскорбления», потому что менее душераздирающие «Три лица» иранского диссидента Джафара Панахи – еще одна ближневосточная драма, но с культурным, а не политическим конфликтом в сердце, – дождется вас и в финальный день фестиваля, 21 июля. А ради суровой ленты о 15-летней трансгендерной балерине («Девушка»), право слово, стоит встать в 10 утра, чтобы успеть на ранний показ – если накануне чересчур активное празднование открытия фестиваля не вмешается в ваши планы, конечно.
июля
20:00 – «Герой моего времени» (Центр «Родина»)
21:30 – «Перелетные птицы» (Фестивальный дворец)
21:30 – «Ночь пожирает мир» (Зеленый театр)
Пока кинотеатры пичкают нас новым «Сикарио» и «Эскобаром», ОМКФ предлагает гораздо более аутентичных «Перелетных птиц» о печально известном кризисе в Колумбии 70-х, когда жители деревень тысячами примыкали к наркобизнесу – не для того, чтобы разбогатеть, а чтобы выжить. Впрочем, «Птиц» по традиции можно поймать на более раннем показе (в 12:30), а вот вечерняя битва между отечественной трагикомедией «Герой моего времени» и зомби-хоррором Доминика Роше «Ночь пожирает мир» – это битва не на жизнь, а на смерть, потому что оба показа – единственные.
С одной стороны, фильмов о пресловутой постсоветской действительности в кинотеатрах пруд пруди, а малобюджетные новинки в жанре хоррора редко добираются в Украине до больших экранов. С другой, мало у кого из критиков нашлось доброе слово для «Ночи», которую называют вторичной по сравнению с «28 дней спустя» и «Репортажем». Но если все же ваш ответ – «дайте два», – то торопитесь: от «Родины» до Зеленого театра полчаса ходьбы, а зомби в «Ночи», вопреки заветам патриарха Джорджа Ромеро, очень подвижные – как бы не упустить.
июля
20:30 – «Поророка» (Фестивальный дворец)
20:30 – «Когда падают деревья» (Центр «Родина», синий зал)
21:00 – «Какофония Донбасса» (Центр «Родина», красный зал)
Отсидеть 2,5 часа на румынской драме «Поророка» о счастливой паре, чью семейную лодку переворачивает исчезновение дочери, – сомнительное удовольствие, когда в Международном конкурсе участвует целый ряд фильмов, близких украинцам и географически, и в плане реалий – польская полумистическая семейная катавасия («Башня. Ясный день»), долгожданный «Вулкан» Романа Бондарчука, сказание о том, как безработная рейверша из Беларуси в великую прекрасную Америку лыжи вострила («Хрусталь» Дарьи Жук) и даже фильм об индийском доме, снятый украинкой («Три с половиной» Дарьи Гайкаловой).
Не сомневаемся, что целеустремленные посетители фестиваля попадут и на два его главных украинских достояния – «Женщину на войне» и «Донбасс». Те, кто еще не пристрастился к темной мифологии Марыси Никитюк, ничего не потеряют, если посмотрят «Когда падают деревья» в сентябре, когда стартует широкий прокат фильма. А вот упускать единственный спецпоказ «Какофонии Донбасса» Игоря Минаева мы бы не стали. Уроженец Харькова, Минаев в 80-х уехал в Париж, где в числе прочих фильмов снял «Наводнение» с Изабель Юппер. Увидеть современный Донбасс взглядом эмигранта, к тому же примерившего на себя роль документалиста, – своего рода обязательный бонус к фильму Лозницы, который, напомним, для своего «Донбасса» воссоздавал документальные кадры в игровой форме.
июля
18:30 – «Отдаленное созвездие» (Центр «Родина», красный зал)
19:00 – «Стикс» (Фестивальный дворец)
19:30 – «Мектуб, любовь моя. Песнь первая» (Центр «Родина», синий зал)
У режиссера «Мектуба» Абделатифа Кешиша набралась впечатляющая фан-база благодаря его предыдущей киноработе «Жизнь Адель» – на него ссылаются даже герои популярного Netflix’овского сериала. Новый фильм, с бесхитростным любовным треугольником на постере и неприкаянно-романтическим героем, который в худших традициях летнего кино ищет свою единственную по барам, видится куда более слабой заявкой. Если вам близко документальное кино, лучше сделайте выбор в пользу «Отдаленного созвездия» Шевона Мизрахи – грустного, но светлого фильма о быте дома престарелых.
Но в этом случае не забудьте поставить будильник, чтобы успеть на утренний показ «Стикса» Вольфганга Фишера – режиссера, который своим предыдущим фильмом о тревожной молодости («То, что ты не видишь») зарекомендовал себя как выдающийся маринист. В «Стиксе» он продолжает морскую тему: его главной героине придется выбирать между собственной безопасностью и спасением десятков мигрантов с тонущего судна.
Остается лишь пожелать многочисленным гостям фестиваля поскорее определиться со своими must-see – иначе сотни других зрителей и надпись «билетов нет» сделают выбор за них.