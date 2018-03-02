Приоритет в показе: что смотреть на Одесском кинофестивале – 2018

Но в этом случае не забудьте поставить будильник, чтобы успеть на утренний показ «Стикса» Вольфганга Фишера – режиссера, который своим предыдущим фильмом о тревожной молодости («То, что ты не видишь») зарекомендовал себя как выдающийся маринист. В «Стиксе» он продолжает морскую тему: его главной героине придется выбирать между собственной безопасностью и спасением десятков мигрантов с тонущего судна.

Остается лишь пожелать многочисленным гостям фестиваля поскорее определиться со своими must-see – иначе сотни других зрителей и надпись «билетов нет» сделают выбор за них.