Приквел «Червоного» получил госфинансирование

По сюжету приквела, командир повстанцев Даниил Червоный берет под контроль родное село своей возлюбленной Ульяны и верит в возможность начать мирную жизнь во время войны, но наступление Красной Армии разрушает его планы и окончательно лишает иллюзий.

Напомним, проект фильма «Червоный. Без линии фронта» является одним из победителей Десятого питчинга отбора Госкино. Осень в интервью «Укринформ» Заза Буадзе рассказал, что кроме приквела у «Червоного» будет еще и сиквел.

Фото: Пресс-служба ICTV