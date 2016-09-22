ТЕЛЕКРИТИКА

Приквел «Червоного» получил госфинансирование

Культура

Госкино заключило контракт о предоставлении финансовой поддержки фильму «Червоный. Без линии фронта», который является приквелом «Червоного», с компанией «ИнсайтМедиа продюсерский центр».

Ее размер составляет 21,95 млн грн, а общая стоимость производства оценивается в 43,9 млн.

Снимать ленту будет Заза Буадзе, который выступил режиссером первого фильма. Автор сценария – Андрей Кокотюха, а продюсеры – Владимир Филиппов и Алла Овсянникова.

По словам режиссера, фильм основан на первых двух главах романа Кокотюхи «Червоный» и рассказывает о том, как происходило становление героической личности главного героя.

Культура

Андрей Кокотюха - об экранизации литературы

По сюжету приквела, командир повстанцев Даниил Червоный берет под контроль родное село своей возлюбленной Ульяны и верит в возможность начать мирную жизнь во время войны, но наступление Красной Армии разрушает его планы и окончательно лишает иллюзий.

Напомним, проект фильма «Червоный. Без линии фронта» является одним из победителей Десятого питчинга отбора Госкино. Осень в интервью «Укринформ» Заза Буадзе рассказал, что кроме приквела у «Червоного» будет еще и сиквел.

Фото: Пресс-служба ICTV

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