Придворное безумие: первый трейлер «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса

Новый фильм от режиссера «Убийства священного оленя» выйдет в широкий прокат 23 ноября.
Компания Fox Searchlight опубликовала тизер нового фильма Йоргоса Лантимоса под названием «Фаворитка». В отличие от предыдущих работ греческого режиссера, эта будет «костюмной» – действие картины происходит в XVIII веке.
Сюжет абсурдной драмы вращается вокруг героинь Рэйчел Вайс и Эммы Стоун, которые соперничают за звание фаворитки королевы Анны (Оливия Колман, которая ранее исполнила одну из ролей в «Лобстере» Лантимоса). К слову, изначально на роль Сары Черчилль создатели фильма планировали взять не Вайс, а Кейт Уинслет.
В первом трейлере картины Оливия Колман, привычная к характерным ролям, закатывает истерики в стиле кэрроловской Червонной Королевы, Эмма Стоун плюхается лицом в грязь, а по дворцу разгуливают гуси. Похоже, придворный быт в этом фильме будет очень далеким от того, к какому мы привыкли благодаря «Короне».
«Фаворитка» снята по оригинальному сценарию Деборы Дэвис и Тони Макнамары. Компанию звездным актрисам в фильме составят Николас Холт («Тепло наших тел»), Джо Элвин («Исчезнувший мальчик») и Марк Гэтисс («Шерлок Холмс»).
Напомним, на днях актеры мюзикла «Титаник» объявили бойкот невоспитанным зрителям из-за матча «Колумбия – Англия».