Придворное безумие: первый трейлер «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса

Компания Fox Searchlight опубликовала тизер нового фильма Йоргоса Лантимоса под названием «Фаворитка». В отличие от предыдущих работ греческого режиссера, эта будет «костюмной» – действие картины происходит в XVIII веке.

Сюжет абсурдной драмы вращается вокруг героинь Рэйчел Вайс и Эммы Стоун, которые соперничают за звание фаворитки королевы Анны (Оливия Колман, которая ранее исполнила одну из ролей в «Лобстере» Лантимоса). К слову, изначально на роль Сары Черчилль создатели фильма планировали взять не Вайс, а Кейт Уинслет.