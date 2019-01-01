ТЕЛЕКРИТИКА

Придется подождать: создатели «Очень странных дел» серьезно взялись за третий сезон

Культура

Съемки сериала, уже успевшего стать культовым, начались уже давно, но на Netflix он появится лишь через год – летом 2019-го.


Заведующая оригинальными программами Netflix Синди Холланд заверила, что после сомнительного второго сезона, получившего массу негативных отзывов, третий будет лучше.

«Этот сериал делается вручную, – сообщила она. – Братья Дафферы и Шон Леви понимают, сколь высоки ставки. Они хотят сделать что-то более крупное и крутое, чем в прошлом году. Думаю, сезон будет чудесным и оправдает ожидания».

А недавно студия показала тизер третьего сезона «Дел».

По словам Холланд, в новых сериях нас ждет больше спецэффектов, а его события будут происходить в 1985 году. Недавно на съемочной площадке были засняты Милли Бобби Браун и ее дублер, а также Дэвид Харбор и Наталия Дайер.

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