Президент подписал закон о господдержке кино

Президент Петр Порошенко подписал законы о государственной поддержке кинематографа и Украинском культурном фонде.
"Подписал законы, предусматривающие внедрение современных моделей конкурентного и прозрачного финансирования производства кино в Украине, а также других программ в сфере культуры и искусства. Не будет больше никакого распределения средств «под одеялом», не будет непрозрачных распределений за откаты", - написал он в своем Facebook.
По словам главы государства, право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. "Единственное исключение для этого - крымскотатарский язык, с учетом тех позиций, в которые в результате незаконной аннексии Крыма попал крымскотатарский народ", - добавил Порошенко.
Напомним, Верховная рада приняла закон о господдержке кинематографа с внесенными президентом правками 23 февраля. Он предусматривает, в первую очередь, предоставление господдержки субъектам кинематографа независимо от форм собственности. Реклама национальных фильмов приравнивается к социальной, то есть может размещаться бесплатно. Подробнее о том, что президент изменил в законе о господдержке кино, читайте в нашем материале.
Фото: President.gov.ua