Президент подписал закон о господдержке кино

Президент Петр Порошенко подписал законы о государственной поддержке кинематографа и Украинском культурном фонде.

"Подписал законы, предусматривающие внедрение современных моделей конкурентного и прозрачного финансирования производства кино в Украине, а также других программ в сфере культуры и искусства. Не будет больше никакого распределения средств «под одеялом», не будет непрозрачных распределений за откаты", - написал он в своем Facebook.

По словам главы государства, право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. "Единственное исключение для этого - крымскотатарский язык, с учетом тех позиций, в которые в результате незаконной аннексии Крыма попал крымскотатарский народ", - добавил Порошенко.