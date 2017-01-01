Претендент на Оскар-2017 станет спикером фестиваля «Де кино»

Также он представит свою последнюю короткометражную работу о кризисе беженцев в Европе − «BON VOYAGE», которая вошла в шорт-лист 89-й кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Режиссер станет ключевым спикером первого дня образовательной части фестиваля.

"Как создать сценарий? Как финансировать свой проект? Как мотивировать актеров и команде? Если у вас есть идея, что зажигает сердца, и команда, от сотрудничества с которой вы получаете удовольствие – все получится гораздо проще, чем вы думаете", − комментирует Марк Уилкинс свое будущее выступление.

Вместе с тем на мастер-классе режиссер поделится личной жизненной историей о пути от приготовления кофе на съемочной площадке к победе собственных работ на Каннском фестивале, который пригодится как начинающим в кинопроизводстве, так и специалистам с опытом.

Язык лекции − английский с синхронным переводом для слушателей на украинский.

Организаторы добавляют, что уже в ближайшее время «Де кино. Эпизод 2» объявит полную программу с подробной информацией обо всех активностях, в том числе и точное время выступления Марка Уилкинса. Фестиваль состоится 22-23 сентября в Киеве на киностудии FILM.UA. Посетителей ожидают лекции представителей мировой медиаиндустрии, нон-стоп мастер-классы, выступления музыкальных групп, развлечения, и главное − просмотр конкурсной программы и определение победителей. Вход свободный.

Напомним, «Де кино» проводится уже во второй раз по совместной инициативе 1+1 медиа и FILM.UA Group.