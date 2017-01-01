Премию Тернера впервые получила художница старше 50 лет

В этом году премии Тернера, самой престижной британской награды в области современного искусства, удостоилась 63-летняя художница Любайна Химид.

Раньше эту награду вручали лишь авторам не старше 50 лет. Но весной возрастные ограничения были отменены. По словам председателя жюри, это было сделано для того, чтобы показать, что прорыв можно совершить в любом возрасте.

Жюри присудило художнице награду с формулировкой "за бескомпромиссный подход к вопросам колониальной истории и расизма". Прежде всего она известна как автор инсталляций, живописных и графических работ, посвященных проблемам насилия и межрасовых отношений. Так, на выставке номинантов премии Химид представила керамический сервиз из 100 предметов, расписанный изображениями темнокожих рабов. Над ним она начала работать еще в 80-е.