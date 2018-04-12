Премия «Эмми»: интерактивный список номинантов

Американская телевизионная академия объявила номинантов на премию «Эмми». В соответствии с поговоркой о том, что лучшие уходят первыми, многих номинантов уже нет в телесетке – в частности, отменены «Несгибаемая Кимми Шмидт», «Розанна» и «Семь секунд». А вот творения FX – «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений» – взяли свое, несмотря на просевшие рейтинги.