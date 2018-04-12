Премия «Эмми»: интерактивный список номинантов

Американская телевизионная академия объявила номинантов на премию «Эмми». В соответствии с поговоркой о том, что лучшие уходят первыми, многих номинантов уже нет в телесетке – в частности, отменены «Несгибаемая Кимми Шмидт», «Розанна» и «Семь секунд». А вот творения FX – «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений» – взяли свое, несмотря на просевшие рейтинги.
«Телекритика» приводит полный список номинантов на «Эмми-2018» со ссылками на материалы о его героях.
Лучший драматический сериал: «Американцы», «Корона», «Игра престолов», «Рассказ служанки», «Очень странные дела», «Это мы», «Мир Дикого Запада».
Лучший комедийный сериал: «Атланта», «Барри», «Черная комедия», «Умерь свой энтузиазм», «Блеск», «Удивительная миссис Мейзел», «Силиконовая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт».
Лучший мини-сериал: «Алиенист», «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче», «Гений: Пикассо», «Забытые богом», «Патрик Мелроуз».
Лучший телефильм: «451 градус по Фаренгейту», «Флинт», «Патерно», «Рассказ», «Каллистер: Черное зеркало».
Лучшая женская роль в драматическом сериале: Клэр Фой («Корона»), Татьяна Маслани («Темное дитя»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Сандра О («Убивая Еву»), Кери Расселл («Американцы»), Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»).
Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Эд Харрис («Мир Дикого Запада»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»), Мэттью Риз («Американцы»), Джейсон Бейтман («Озарк»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Майло Вентимилья («Это мы»).
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Лена Хиди («Игра престолов»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Ванесса Кирби («Корона»), Алексис Бледел («Рассказ служанки»), Энн Дауд («Рассказ служанки»), Ивонн Страховски («Рассказ служанки»), Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»).
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»), Питер Динклейдж («Игра престолов»), Мэнди Пэтинкин («Родина»), Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Мэтт Смит («Корона»), Джозеф Файнс («Рассказ служанки»).
Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Энтони Андерсон («Черная комедия»), Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»), Дональд Гловер («Атланта»), Билл Хейдер («Барри»), Уилльям Х. Мейси («Бесстыдники»).
Лучшая женская роль в комедийном сериале: Памела Адлон («Все к лучшему»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Эллисон Дженни («Мамаша»), Исса Рэй («Белая ворона»), Трэйси Эллис Росс («Черная комедия»), Лили Томлин («Грейс и Фрэнки»).
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале: Брайан Тайри Генри («Атланта»), Генри Уинклер («Барри»), Луи Андерсон («Баскетс»), Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»), Кенан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»), Тони Шэлуб («Удивительная миссис Мейзел»), Титус Берджес («Несгибаемая Кимми Шмидт»).
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале: Зази Битц («Атланта»), Бетти Джилпин («Блеск»), Лори Меткаф («Розанна»), Эйди Брайант («Субботним вечером в прямом эфире»), Лесли Джонс («Субботним вечером в прямом эфире»), Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»), Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»), Меган Маллалли («Уилл и Грейс»).
Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме: Джессика Бил («Грешница»), Лора Дерн («Рассказ»), Мишель Докери («Забытые богом»), Иди Фалько («Закон и порядок: Настоящее преступление»), Реджина Кинг («Семь секунд»), Сара Полсон («Американская история ужасов: Культ»).
Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме: Антонио Бандерас («Гений: Пикассо»), Даррен Крис («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»), Бенедикт Камбербэтч («Патрик Мелроуз»), Джефф Дэниелс («Призрачная башня»), Джон Ледженд («Иисус Христос – суперзвезда»), Джесси Племонс («Черное зеркало»).
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале/телефильме: Джефф Дэниелс («Забытые богом»), Брэндон Виктор Диксон («Иисус Христос – суперзвезда»), Джон Легуизамо («Трагедия в Уэйко»), Рики Мартин («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»), Эдгар Рамирес («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»), Майкл Стулбарг («Призрачная башня»), Финн Уиттрок («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»).
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале: Сара Барейллес («Иисус Христос – суперзвезда»), Пенелопа Крус («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»), Джудит Лайт («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»), Адина Портер («Американская история ужасов: Культ»), Мерритт Уивер («Забытые богом»), Летишиа Райт («Черное зеркало»).