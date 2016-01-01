Премия Довженко в этом году присуждена Аде Роговцевой

Президент Петр Порошенко присудил в этом году Государственную премию имени Александра Довженко актрисе Аде Роговцевой, сообщает пресс-служба главы государства.

Премию, размер которой в этом году составляет 200 тыс. грн, она получила за "за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства". Кандидатуру Роговцевой выдвинул Национальный союз кинематографистов.

Напомним, в этом году на соискание премии имени Довженко были выдвинуты три кандидатуры – Роговцева, режиссер Тарас Ткаченко («Гнездо горлицы») и киновед и телеведущий (ведет «Аргумент-Кино» на канале «1+1») Владимир Войтенко.

В 2016 году эта премия была присуждена режиссеру Виктору Олендеру за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства. Размер премии составил тогда 100 тыс. грн.

Фото: Facebook-страница Ukraine Сrisis Media Center