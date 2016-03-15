Премьера украинского фэнтези «Сторожевая застава» намечена на 12 октября

Первое украинское фэнтези о супергероях «Сторожевая застава» режиссера Юрия Ковалева выйдет в широкий прокат 12 октября, сообщает пресс-служба продакшена, занимавшегося его производством, Film.ua.
Дистрибьютором ленты, снятой по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского, стала компания Ukrainian Film Distribution. Кроме Film.ua, в создании «Сторожевой заставы», принимает участие еще один член инициативной группы «#КіноКраїна» StarLightMedia (медиаподдержка), а также Госкино.
"Нам очень импонирует отношение компании Ukrainian Film Distribution к украинским релизам. Мы полностью совпадаем в том, что украинские фильмы не только нужны зрителям и украинскому государству в целом, но их прокат может и должен стать работающим бизнесом", - отмечает продюсер проекта Егор Олесов.
В феврале фильм будет представлен на Европейском кинорынке European Film Market, который пройдет с 9 по 17 февраля в рамках 66-го Берлинского международного кинофестиваля.
По сюжету картины, солнечное затмение активизирует магический портал времени, в результате чего школьник Витя попадает из XXI века на тысячу лет назад. Там его ждут смертельные опасности, черная магия, встреча с богатырями - юным Олешко, могучим Ильей и суровым Добрыней.
Напомним, ранее права на показ ленты еще на этапе съемок были проданы в Италию, Испанию, Иран, Японию, а также во Францию и на франкоязычные территории. Также подписан договор о пресейле фильма на территорию Китая. В настоящее время ведутся переговоры с Германией и странами Латинской Америки.
О том, как будет развиваться кинопроизводство в Украине, смотрите в интервью Александра Ткаченко программе «Сніданок з 1+1»:
Фото: пресс-служба Film.ua
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