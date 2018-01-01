Премьера: украинский исторический боевик «Король Данило»

Создатели фильма отмечают, что сами его съемки были крайне рискованными, ведь средства на съемки приходилось искать самостоятельно. За исключением небольшой суммы в 120 000 грн от Львовской области и 50 000 грн от LvivFilmCentre.

Режиссер фильма Тарас Химич неоднократно заявлял, что его проект - не столько исторический, сколько мифический. Специально для съемок был построен средневековый город Холм, создана база уникальных костюмов (более 200 комплектов), заказано около 100 единиц разнообразного оружия, которую воссоздали кузнецы по фотографиям находок археологов.