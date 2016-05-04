Премьера продолжения «Твин Пикса» намечена на апрель

Самый ожидаемый сериал 2017 года «Твин Пикс» вернется на экраны 30 апреля. Об этом свидетельствует обнародованный календарь на этот год кабельного канала Showtime, который покажет ленту, с соответствующей пометкой, сообщает «Афиша Daily».

Так, на последнем дне апреля изображена картинка с надписью «Твин Пикс».

Вместе с тем премьера первой серии третьего сезона состоится еще раньше - на американском фестивале независимого кино «Сандэнс», который пройдет с 19 по 29 января.

Напомним, первые два сезона «Твин Пикса» выходили на канале ABC с апреля 1990 по июнь 1991 года. Осенью 2014 года Дэвид Линч обрадовал поклонников известием о съемках продолжения сериала.

Ожидается, что в третьем сезоне в шоу вернутся «старые» актеры: Кайл МакЛаклан, Шерил Ли, Майкл Онткин, Ричард Бреймер и другие. Кроме того, в продолжении снимутся Наоми Уоттс, Майкл Сера, Тим Рот, Дженнифер Джейсон Ли, Джеймс Белуши и основатель группы Nine Inch Nails Трент Резнор с супругой.