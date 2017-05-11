Премьера на ТВ «Dzidzio Контрабас» состоится на «1+1»

Во время новогодних праздников на телеканале «1+1» состоится телепремьера комедии «Dzidzio Контрабас». Точную ее дату канал пока не называет.
По сюжету, главные герои Дзидзьо, Юлик и Лямур хотят заработать на перевозке контрабанды. Но когда на их пути появляется девушка Алена, все планы рушатся.Главные роли в фильме исполнили солисты группы Dzidzio Михаил Хома, Назарий Гук и Орест Галицкий, а также Алена Лавренюк.
Кроме того, в канун Нового года на «1+1» состоится премьера телеверсии шоу MONATIK под названием Vitamin D. Певец называет шоу знаковым и самым большим сольным концертом в своей творческой деятельности.
31 декабря актеры студии «Квартал 95» выступят с юмористическими номерами в спецвыпуске «Вечернего квартала». Также зрители увидят выступления и номера с участием Олега Винника, MONATIK, Насти Каменских, Dzidzio и Pianoboy. Съемки праздничной программы состоятся 11 и 12 декабря во Дворце Украина.
Фото: Пресс-служба «1+1»