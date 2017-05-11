Премьера на ТВ «Dzidzio Контрабас» состоится на «1+1»

Во время новогодних праздников на телеканале «1+1» состоится телепремьера комедии «Dzidzio Контрабас». Точную ее дату канал пока не называет.

По сюжету, главные герои Дзидзьо, Юлик и Лямур хотят заработать на перевозке контрабанды. Но когда на их пути появляется девушка Алена, все планы рушатся.Главные роли в фильме исполнили солисты группы Dzidzio Михаил Хома, Назарий Гук и Орест Галицкий, а также Алена Лавренюк.