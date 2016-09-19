Правда и вымысел о короле контрабанды Барри Силе

Сегодня в украинский прокат вышел биографический фильм Дага Лаймана, который рассказывает историю самого крутого контрабандиста Пабло Эскобара.
На самом деле агент ЦРУ Монти Шефер не просто так пришел к Барри Силу со своим предложением, от которого невозможно отказаться: Барри начал работать на спецслужбы еще в семнадцатилетнем возрасте, как только впервые сел за штурвал армейского самолета. (Лицензию пилота получил в 15.)
По его собственным рассказам, в 1958 году он возил оружие на Кубу для Фиделя Кастро – Америка поддерживала Фиделя в борьбе с Батистой. А после прихода Кастро к власти Сил якобы принимал непосредственное участие в военно-воздушных атаках Острова Свободы. Также, по его словам, Сил перебрасывал оружие во Вьетнам накануне американского вторжения.
Из военной авиации Барри уволился в 1966 году, в возрасте 26 лет – таким образом, он и в самом деле стал самым молодым пилотом гражданских авиалиний.
После того как пилота вышвырнули из авиакомпании TWA после случая с перевозкой взрывчатки (официально в это время он сидел на больничном), Барри Сил начал возить из Мексики «траву» вместе с братом своей второй супруги. Через три года, в 1978-м, криминальный дуэт перешел на контрабанду кокаина, которая оказалась куда более выгодной.
В фильме нашего героя похищают во время дозаправки люди братьев Очоа и предлагают работать на них, но в действительности путь к сердцу Пабло Эскобара оказался куда как более прозаическим.
В декабре 1979 года Сила арестовывает полиция Гондураса, которая уже какое-то время отслеживала его маршруты – кокаина на борту не оказалась, но зато в самолете нашли (либо подбросили при обыске) винтовку М-1, так что пилота так или иначе укатали в тюрьму за контрабанду оружия. По другой версии, в его самолете все же отыскалось 40 кг чистейшего колумбийского кокаина, и все девять месяцев отсидки Барри торговался с местными полицейскими чиновниками о размерах отступного.
Мотая срок, Сил знакомится со своим коллегой, пилотом-контрабандистом Уильямом Ривзом, который на тот момент уже работал с колумбийцами, и уже через него Барри выходит на братьев Очоа и молодого Эскобара. В то же время уже упоминавшийся выше Дэйл Хан утверждает, что Барри Сил не был знаком с братьями Очоа и Пабло Эскобаром вплоть до 1984 года, когда ему пришлось совершать тот самый полет, во время которого были сделаны роковые снимки.
В общем, я бы совсем не удивился, если бы узнал, что настоящий Барри Сил до сих пор жив-здоров и коротает старость в Аргентине, ухаживая по выходным за могилкой Адольфа Гитлера.
По версии властей, пилота приговорили к смерти главари Медельинского картеля: за голову обещали полмиллиона, а если удастся доставить живым – миллион. Официально убийцами Сила были названы Луис Карлос Кинтеро-Круз, Мигель Велес и Бернардо Антонио Васкес, которые получили пожизненные сроки. Но здесь, как говорят в детективных сериалах, концы с концами не сходятся.
Во-первых, Барри Сил официально отказался от участия в программе по защите свидетелей. Получается, он не боялся мести своих колумбийских друзей?
Во-вторых, после убийства Сила ФБР изъяло у луизианской полиции все вещи пилота, и его адвокаты получили на руки только выпотрошенный чемодан, в котором чудом завалялась бумажка с прямым телефонным номером Джорджа Буша-старшего, бывшего директора ЦРУ, а на тот момент – вице-президента. Какие темные делишки связывали высокопоставленного госчиновника с крупным контрабандистом и что находилось в чемодане, так и осталось загадкой. (Авторы фильмы предполагают, что это были видеокассеты с признаниями Сила.)
В-третьих, убийцы Барри Сила говорили своим адвокатам, что заказ на убийство они получили не от медельинцев, а напрямую от Оливера Норта – ключевой фигуры в скандале с поставками американского оружия в Иран, известного как «Иран-контрас»: об этой истории подробно рассказывается в фильме. Так что вопрос «Кто вы, мистер Сил?» по-прежнему остается открытым.
В последние пару лет Барри Сил зачастил на экраны. В фильме «Афера под прикрытием», который вышел в прокат летом прошлого года, контрабандиста сыграл Майкл Паре – тот самый герой боевиков категории «В» из восьмидесятых («Улицы в огне», «Секретный эксперимент»). Авторы «Аферы под прикрытием» традиционно принесли в жертву историческую правду ради эффектной сцены: в этом фильме Барри Сила застрелили на полном ходу два мотоциклиста, когда он ехал в машине с персонажем Брайана Крэнстона («Во все тяжкие»). А в сериале «Наркос» его роль сыграл Дилан Бруно – Барри Сил ненадолго появляется в четвертом эпизоде первого сезона.
Но первым на киноэкране его образ воплотил Деннис Хоппер, один из главных бунтарей Голливуда, режиссер знаменитого «Беспечного ездока» и столь же беспечный и неразборчивый актер, который с одинаковой легкостью снимался у Копполы, Линча и в сиквеле «Резни механической пилой в Техасе». В отличие от гламурного красавчика Тома Круза, Хопперу плохие парни всегда удавались на отлично.