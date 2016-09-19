Правда и вымысел о короле контрабанды Барри Силе

На самом деле агент ЦРУ Монти Шефер не просто так пришел к Барри Силу со своим предложением, от которого невозможно отказаться: Барри начал работать на спецслужбы еще в семнадцатилетнем возрасте, как только впервые сел за штурвал армейского самолета. (Лицензию пилота получил в 15.)

По его собственным рассказам, в 1958 году он возил оружие на Кубу для Фиделя Кастро – Америка поддерживала Фиделя в борьбе с Батистой. А после прихода Кастро к власти Сил якобы принимал непосредственное участие в военно-воздушных атаках Острова Свободы. Также, по его словам, Сил перебрасывал оружие во Вьетнам накануне американского вторжения.

Из военной авиации Барри уволился в 1966 году, в возрасте 26 лет – таким образом, он и в самом деле стал самым молодым пилотом гражданских авиалиний.