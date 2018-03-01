Познакомьтесь с новыми героями сериала «Оранжевый – хит сезона»

Завтра, 27 июля, выйдет 6 сезон популярного шоу о женской тюрьме – а поскольку в планах есть еще и седьмой, стоит поближе присмотреться к новичкам.
В новом сезоне главным героиням сериала «Оранжевый – хит сезона» придется коротать время уже в тюрьме максимально строгого режима. Им предстоит столкнуться с такими персонажами, как Кэрол Деннинг (Хенни Расселл), лидершей блока C со странным пристрастием к леденцам, а также с ее сестрой Барбарой (Маккензи Филлипс), заведующей блоком D.
Девушка по кличке Дэдди («Папочка») в исполнении Викки Мартинез – правая рука Барбары, когда дело касается наркооборота в тюрьме, и без ее «импорта» никак не может прожить Тина Своп (Ребекка Нокс).
У Кэрол, в свою очередь, есть Бэдисон (Аманда Фуллер) – хулиганка, чье призвание – делать жизнь других заключенных хуже без видимой выгоды для себя, и Шрути Чамбал (Рима Сампат), делающая все для того, чтобы ее блок был главным в тюремной иерархии.
В числе сотрудников тюрьмы, которые будут играть важную роль в 6 сезоне – офицер Джинджер (Шона Хэмик), которая пассивно наблюдает за злоупотреблениями со стороны коллег лишь тогда, когда сама активно не издевается над девушками в робах. Другой надзиратель с говорящей фамилией Хеллмэн (Грег Вротос) – еще более опасный тип.
Напомним, что недавно появились слухи о закрытии другого популярного шоу о женской тюрьме – австралийского «Уэнтуорта», который является ремейком одноименного сериала 80-х и стал на родине одной из самых популярных драм, многократно удостоившись национальной премии Logie Award.