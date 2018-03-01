Познакомьтесь с новыми героями сериала «Оранжевый – хит сезона»

В числе сотрудников тюрьмы, которые будут играть важную роль в 6 сезоне – офицер Джинджер (Шона Хэмик), которая пассивно наблюдает за злоупотреблениями со стороны коллег лишь тогда, когда сама активно не издевается над девушками в робах. Другой надзиратель с говорящей фамилией Хеллмэн (Грег Вротос) – еще более опасный тип.