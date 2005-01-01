Появился трейлер нового фильма Вуди Аллена

Главную героиню, официантку по имени Джинни, играет Кейт Уинслетт («Титаник»), с которой режиссер хотел поработать еще со времен съемок фильма «Матч Пойнт» (2005), давшего новый старт его карьере. Роль романтического героя, спасателя на пляже, досталась Джастину Тимберлейку («Внутри Льюэна Дэйвиса»). Продюсеры фильма обещают нам «невероятных персонажей, любовников, неверность и гангстеров».

«Колесо чудес» – вот уже 53-й по счету фильм Аллена (и это не считая сериала «Кризис в шести сценах», который маэстро снял в прошлом году). Лента выйдет в мировой прокат на день рождения режиссера, 1 декабря, а в украинских кинотеатрах стартует 14 февраля. Прокатом фильма на территории Украины занимается компания VOLGAFILM.