Появился трейлер нового фильма Вуди Аллена

В сети появился первый прокатный трейлер, дублированный на украинский язык, 53-го по счету фильма Вуди Аллена, который получил название «Колесо чудес».
Действие фильма происходит на острове Кони-Айленд, где, собственно, и установлено в парке аттракционов «Колесо обозрения», давшее название фильму. Исходя из того, что сюжет ленты разворачивается в пятидесятых, нас опять ждет ностальгическая картина: сам режиссер вырос в Бруклине и уже не раз селил своих героев как раз на Кони-Айленд – как, например, в «Днях радио» (1987).
Главную героиню, официантку по имени Джинни, играет Кейт Уинслетт («Титаник»), с которой режиссер хотел поработать еще со времен съемок фильма «Матч Пойнт» (2005), давшего новый старт его карьере. Роль романтического героя, спасателя на пляже, досталась Джастину Тимберлейку («Внутри Льюэна Дэйвиса»). Продюсеры фильма обещают нам «невероятных персонажей, любовников, неверность и гангстеров».
«Колесо чудес» – вот уже 53-й по счету фильм Аллена (и это не считая сериала «Кризис в шести сценах», который маэстро снял в прошлом году). Лента выйдет в мировой прокат на день рождения режиссера, 1 декабря, а в украинских кинотеатрах стартует 14 февраля. Прокатом фильма на территории Украины занимается компания VOLGAFILM.