После продажи на аукционе картина Бэнкси уничтожилась

Картина самого знаменитого street-art художника Бэнкси самоуничтожилась прямо после продажи на аукционе Sotheby’s в Лондоне.
Об этом сообщает “Громадське” со ссылкой на Skynews.
“Девочка с красным воздушным шариком” считается самой значимой работой уличного художника, чья личность до сих пор остается загадкой. За спиной изображенной девочки написаны слова "Надежда всегда жива".
Как сообщается, картина, сразу после того, как за нее предложили миллион фунтов, самоуничтожилась.
«Как только ведущий ударил молоточком после ставки в 1 млн фунтов, процесс самоликвидации запустился», — пишет издание.
По данным Financial Times, сам художник спрятал в картине механизм, подобный шредеру для измельчения бумаги, в нижней раме картины. Когда механизм пришел в действие, он измельчил работу автора в мелкие полоски.
В верифицированном Instagram-аккаунте, который, по всей вероятности, принадлежит самому Бэнкси, появилось фото, на котором запечатлен процесс самоликвидации картины.
Напомним, Бэнкси - псевдоним андерграундного уличного художника, смелые и остросоциальные граффити которого стали появляться в конце 90-х годов прошлого столетия.
В 2010-м году о нем был снят документальный фильм “Выход через сувенирную лавку”, в котором художник якобы появляется, но его лицо скрыто, а голос изменен. Вокруг личности Бэнкси до сих пор ходит много слухов и домыслов, но кто стоит за этим псевдонимом, так и остается тайной.