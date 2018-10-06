После продажи на аукционе картина Бэнкси уничтожилась

Об этом сообщает “Громадське” со ссылкой на Skynews.

“Девочка с красным воздушным шариком” считается самой значимой работой уличного художника, чья личность до сих пор остается загадкой. За спиной изображенной девочки написаны слова "Надежда всегда жива".

Как сообщается, картина, сразу после того, как за нее предложили миллион фунтов, самоуничтожилась.

«Как только ведущий ударил молоточком после ставки в 1 млн фунтов, процесс самоликвидации запустился», — пишет издание.

По данным Financial Times, сам художник спрятал в картине механизм, подобный шредеру для измельчения бумаги, в нижней раме картины. Когда механизм пришел в действие, он измельчил работу автора в мелкие полоски.

В верифицированном Instagram-аккаунте, который, по всей вероятности, принадлежит самому Бэнкси, появилось фото, на котором запечатлен процесс самоликвидации картины.