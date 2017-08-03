ТЕЛЕКРИТИКА

Порошенко рассказал, какие фильмы должно поддерживать государство

Культура

Президент Петр Порошенко считает, что в вопросе государственной поддержки кинематографа необходимо отдавать предпочтение лентам патриотического направления, а не фильмам ужасов. Как сообщает LIGA.net, об этом он сказал во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде.

"В первую очередь мы должны поддерживать киноленты патриотического направления, а не фильмы ужасов. Я уверен, что работа будет организована именно так", – подчеркнул глава государства.

Культура

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По его словам, пока еще рано говорить о ренессансе украинского кино, но то, что процесс возрождения начался – очевидно. "В прошлом году на экраны вышли 30 украинских фильмов – рекорд за все годы независимости", – отметил Порошенко.

Напомним, 23 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.

Фото: Wikipedia.org / Photo Claude TRUONG-NGOC

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