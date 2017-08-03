Порошенко рассказал, какие фильмы должно поддерживать государство

Президент Петр Порошенко считает, что в вопросе государственной поддержки кинематографа необходимо отдавать предпочтение лентам патриотического направления, а не фильмам ужасов. Как сообщает LIGA.net, об этом он сказал во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде.

"В первую очередь мы должны поддерживать киноленты патриотического направления, а не фильмы ужасов. Я уверен, что работа будет организована именно так", – подчеркнул глава государства.