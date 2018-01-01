Порно меняется, а жизнь – нет: вышел тизер 2 сезона «Двойки»

Потому что даже в 2018 году трудно сказать, что мир сильно изменился по сравнению с консервативной эпохой; что уж говорит о 1977-м, в котором происходят события нового сезона «Двойки». Движение #MeToo не особо пошатнуло карьеру Джеймса Франко, который вернется в двух привычных ролях; хотя, по сравнению с героиней Мэгги Джилленхол, в тизере их практически не показали.

Еще в начале года один из создателей «Двойки» Дэвид Саймон рассказал Variety, что никто не жаловался на Франко. «В HBO тоже не поступали никакие жалобы. С нами он был исключительно профессиональным актером, режиссером и продюсером», – добавил Саймон.