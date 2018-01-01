Порно меняется, а жизнь – нет: вышел тизер 2 сезона «Двойки»

«Все изменилось! Теперь мы как будто живем в свободном мире», – говорит один из персонажей сериала. Но речь, по-видимому, идет лишь о порноиндустрии.
Потому что даже в 2018 году трудно сказать, что мир сильно изменился по сравнению с консервативной эпохой; что уж говорит о 1977-м, в котором происходят события нового сезона «Двойки». Движение #MeToo не особо пошатнуло карьеру Джеймса Франко, который вернется в двух привычных ролях; хотя, по сравнению с героиней Мэгги Джилленхол, в тизере их практически не показали.
Еще в начале года один из создателей «Двойки» Дэвид Саймон рассказал Variety, что никто не жаловался на Франко. «В HBO тоже не поступали никакие жалобы. С нами он был исключительно профессиональным актером, режиссером и продюсером», – добавил Саймон.
В то же время другие источники заявляли о неподобающем поведении актера по отношению к шести женщинам, а впоследствии обвинения в его адрес настолько подпортили Франко имидж, что даже привели к небольшому акту вандализма в его альма-матер.
2 сезон «Двойки» стартует на HBO 9 сентября. Сериал повествует о легализации порно в США и деятельности близнецов Мартино (в исполнении Франко), которые обеспечивают местной мафии законное бизнес-прикрытие.
Напомним, что накануне шоураннер «Наследников» (HBO) рассказал о реальных прототипах героев.