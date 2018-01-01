Полный список победителей премии Emmy-2018 году

«Удивительная миссис Мейзел» унесла с церемонии сразу пять статуэток в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса» (Рэйчел Броснахэн), «Лучшая актриса второго плана» (Алекс Борштейн), «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер» (Эми Шерман-Палладино).

Лучшим драматическим сериалом стала «Игра престолов», а Питера Динклэйджа, сыгравшего в нем персонажа Тириона Ланнистера, признали лучшим актером второго плана.

Сезон«Американской истории преступлений» об убийстве Джанни Версаче удостоился премии «Лучший лимитированный сериал». Его автор Райан Мерфи получил премию в номинации «Лучшая режиссура мини-сериала».

Полный список победителей премии Emmy-2018 выглядит следующим образом:

- Лучший драматический сериал - "Игра престолов" ;

- Лучшая актриса в драматическом сериале - Клэр Фой ("Корона");

- Лучший актер в драматическом сериале - Мэттью Риз ("Американцы");

- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада");

- Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Питер Динклейдж ("Игра престолов");

- Лучший комедийный сериал - "Удивительная миссис Мэйзел";

- Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хэйдер ("Барри");

- ;Лучшая актриса в комедийном сериале - Рэйчел Броснахан ("Удивительная мисс Мэйзел");

- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борстейн ("Удивительная миссис Мэйзел");

- Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Генри Уинклер ("Барри");

- Лучший мини-сериал - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений";

- Лучший телефильм - "Черное зеркало";

- Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме - Реджина Кинг ("Семь секунд");

- Лучший актер в мини-сериале или телефильме - Даррен Крисс ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений");

- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме - Меритт Уивер ("Забытые Богом");

- Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме - Джефф Дэниэлс ("Забытые Богом");

- Лучшее разговорное варьете - "События прошедшей недели с Джоном Оливером";

- Лучшее скетчевое варьете - Saturday Night Live;

- Лучшая режиссура драматического сериала - "Корона" (Стивен Долдри);

- Лучшая режиссура комедийного сериала - "Удивительная миссис Мейзел" (Эми Шерман-Палладино);

- Лучшая режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" (Райан Мерфи);

- Лучший сценарий драматического сериала - "Американцы" (Джоэл Филдс и Джо Вайсберг)

- Лучший сценарий комедийного сериала - "Удивительная миссис Мейзел" (Эми Шерман-Палладино);

- Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - "Черное зеркало" (Уильям Бриджес и Чарли Брукер);

Фото: Getty Images