Полный список победителей премии Emmy-2018 году

17 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения американской телевизионной премии Emmy. Среди главных триумфаторов премии - комедийный сериал «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon Video), драма «Игра престолов» (HBO) и «Американская история преступлений» (FX).
«Удивительная миссис Мейзел» унесла с церемонии сразу пять статуэток в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса» (Рэйчел Броснахэн), «Лучшая актриса второго плана» (Алекс Борштейн), «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер» (Эми Шерман-Палладино).
Лучшим драматическим сериалом стала «Игра престолов», а Питера Динклэйджа, сыгравшего в нем персонажа Тириона Ланнистера, признали лучшим актером второго плана.
Сезон«Американской истории преступлений» об убийстве Джанни Версаче удостоился премии «Лучший лимитированный сериал». Его автор Райан Мерфи получил премию в номинации «Лучшая режиссура мини-сериала».
Полный список победителей премии Emmy-2018 выглядит следующим образом:
- Лучший драматический сериал - "Игра престолов" ;
- Лучшая актриса в драматическом сериале - Клэр Фой ("Корона");
- Лучший актер в драматическом сериале - Мэттью Риз ("Американцы");
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада");
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Питер Динклейдж ("Игра престолов");
- Лучший комедийный сериал - "Удивительная миссис Мэйзел";
- Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хэйдер ("Барри");
- ;Лучшая актриса в комедийном сериале - Рэйчел Броснахан ("Удивительная мисс Мэйзел");
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борстейн ("Удивительная миссис Мэйзел");
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Генри Уинклер ("Барри");
- Лучший мини-сериал - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений";
- Лучший телефильм - "Черное зеркало";
- Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме - Реджина Кинг ("Семь секунд");
- Лучший актер в мини-сериале или телефильме - Даррен Крисс ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений");
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме - Меритт Уивер ("Забытые Богом");
- Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме - Джефф Дэниэлс ("Забытые Богом");
- Лучшее разговорное варьете - "События прошедшей недели с Джоном Оливером";
- Лучшее скетчевое варьете - Saturday Night Live;
- Лучшая режиссура драматического сериала - "Корона" (Стивен Долдри);
- Лучшая режиссура комедийного сериала - "Удивительная миссис Мейзел" (Эми Шерман-Палладино);
- Лучшая режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" (Райан Мерфи);
- Лучший сценарий драматического сериала - "Американцы" (Джоэл Филдс и Джо Вайсберг)
- Лучший сценарий комедийного сериала - "Удивительная миссис Мейзел" (Эми Шерман-Палладино);
- Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - "Черное зеркало" (Уильям Бриджес и Чарли Брукер);
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