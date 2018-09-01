Политизированные мюзиклы против оскаровского болота

Мы уже цитировали хвалебные отзывы на «Первого человека» Дэмьена Шазелла – байопика о Ниле Армстронге, в котором показывают долгую техническую и душевную подготовку героя к неизбежному американскому триумфу. То, о чем не рискнули сказать венецианские критики, произнес вслух обозреватель фестиваля Telluride, где также показали «Первого человека». «Это ослепительный с точки зрения техники и унылый с точки зрения драмы фильм», – резюмировал он.

Еще меньше энтузиазма вызвала «Гора» Рика Элверсона, в которой Джефф Голдблюм играет врача, верящего в живительную силу лоботомии (и нет, подопытными выступают не динозавры). По словам критика Гленна Кенни, на этот раз независимый режиссер твердо решил не скрывать, что он презирает как кинематограф, так и жизнь, которую тот призван изображать.