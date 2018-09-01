Политизированные мюзиклы против оскаровского болота

Чтобы понять разницу между Венецианским кинофестивалем и, скажем, Каннским, достаточно мониторить наряды парочки из «Ла-Ла Ленда». Судите сами: если в Каннах голливудский любимчик Райан Гослинг придерживается дресс-кода black tie, а его экранная любовь Эмма Стоун волочит за собой невообразимый шлейф, то в Венеции первый надевает гавайки, а вторая – несерьезные шифоновые платьица.
«Мы приехали не для того, чтобы производить впечатление на старушку Европу – мы приехали отдыхать», – как бы говорят звезды Венецианского кинофестиваля. Что ж, на этот раз старушку Европу действительно никто не удивил – ни нарядом, ни фильмом. Не было скандалов с награждением, как на прошедшем Берлинале, где «Золотого медведя» получил фильм, негативно оцененный большинством критиков. Не было и триумфально-скандальных возвращений, как с «блудным Ларсом» в Каннах. А что же было?
Кажется, даже самые простодушные либеральные СМИ уже не используют это выражение, но трудно по-другому охарактеризовать происходившее в Венеции. Еще не умолкли лозунги движения #MeToo, как наступила реакция: помимо хороших голливудских мальчиков на фестиваль съехались менее именитые гости, чьей задачей, по-видимому, было отравить пребывание на нем остальных людей, в особенности женщин. Последней каплей стало появление на красной дорожке итальянского телережиссера Лучано Гараньяни в футболке «Вайнштейн невиновен».
Italian filmmaker Luciano Silighini Garagnani wore a shirt that read "Weinstein is innocent" to the Venice Film Festival. https://t.co/PsoKCGo9k3— Twitter Moments (@TwitterMoments) September 5, 2018
К тому же в этом году среди 21 режиссера, претендовавшего на «Золотого льва», была лишь одна женщина – Дженнифер Кент («Бабадук») с фильмом «Соловей». Но даже ее премьера на фестивале была испорчена: во время показа, когда на экране появилось имя режиссера, итальянский журналист выкрикнул: «Шлюха!» Позже он извинился, объяснив, что это было «необдуманным поступком» (как будто то, стоит ли адресовать режиссерам сексистские заявления, вообще нуждается в обдумывании).
Фрагмент фильма Дженнифер Кент «Соловей»
Венецианский фестиваль последним из престижных киномероприятий подписал соглашение о гендерном балансе (это было сделано 29 августа, в день его старта) вопреки обещаниям директора фестиваля Альберто Барберы, который грозился уйти, если будет введена «гендерная квота». Организация European Women’s Audiovisual Network возмутилась в ответ на его слова: «Таким образом [Барбера] поддерживает мнение, что отбор фильмов, снятых женщинами, означает понижение планки качества». Действительно, это распространенное мнение: мол, чтобы взять в программу Хорошего Режиссера-женщину X, нужно будет подвинуть Великого Режиссера Y, а что делать с братьями Коэн, и вовсе неясно. Но так ли хороши были в этом году фильмы от заслуженных участников?
Мы уже цитировали хвалебные отзывы на «Первого человека» Дэмьена Шазелла – байопика о Ниле Армстронге, в котором показывают долгую техническую и душевную подготовку героя к неизбежному американскому триумфу. То, о чем не рискнули сказать венецианские критики, произнес вслух обозреватель фестиваля Telluride, где также показали «Первого человека». «Это ослепительный с точки зрения техники и унылый с точки зрения драмы фильм», – резюмировал он.
Еще меньше энтузиазма вызвала «Гора» Рика Элверсона, в которой Джефф Голдблюм играет врача, верящего в живительную силу лоботомии (и нет, подопытными выступают не динозавры). По словам критика Гленна Кенни, на этот раз независимый режиссер твердо решил не скрывать, что он презирает как кинематограф, так и жизнь, которую тот призван изображать.
Казалось бы, в этот котел должна была подсыпать перца «Суспирия» Луки Гуаданьино, но и фильм ценители подняли на смех, назвав «затянутым, пресным» (Sight and Sound), «однообразным, скверным, скучным и глупым» (TIME) ремейком. Особенно зрители поглумились над политическим контекстом ленты, действие которой перенесено в бурную «Немецкую осень» 77-го. Похоже, что мюзикл (!) Брэди Корбета Vox Lux с Натали Портман стал единственной венецианской лентой, которая всерьез взяла в оборот политические темы. Но кому это интересно, когда вне конкурса состоялась премьера другого мюзикла – «Звезда родилась» – с Брэдли Купером и Леди Гагой?
Мостра была аполитичной не только в плане программы, но и сама по себе. Пока один из самых веселых режиссеров Европы Армандо Иануччи («Смерть Сталина») троллил в своем Twitter Дональда Трампа, обещая снять о нем комедию и заменяя на фотографиях президента США пингвином, в Венеции звезды сохраняли невозмутимость. И это несмотря на то, что один из самых скандальных экс-сподвижников Трампа, известный консерватор и вдохновитель движения альт-райт Стивен Бэннон, приехал на фестиваль собственной персоной. Он без особого шума посетил премьеру документального фильма о себе любимом «Американская дхарма», в то время как звезды New Yorker Festival, включая Джима Кэрри и Джадда Апатоу, добились того, чтобы Бэннон стал на нем персоной нон грата, в Европе на его визит закрыли глаза.
К счастью, скучающее жюри и звезды фестиваля все же нашли время на то, чтобы обратиться к Кремлю с требованием освободить Олега Сенцова.
Венецианская свобода нравов сыграла на руку не только правым пропагандистам. В то время как в Канны Netflix и вовсе не поехала, посчитав политику по отношению к своим фильмам дискриминационной, в Венеции картина «Рома» Альфонсо Куарона, дистрибуцией которой занимается стриминговый гигант, получила главный приз – «Золотого льва». (Кроме того, еще один фильм Netflix – «Баллада о Бастере Скраггсе» братьев Коэн, – получил приз за лучший сценарий. Netflix также владеет правами на победителя Берлинале-2017 «О теле и душе», но они были куплены уже после фестиваля.)
Черно-белый фильм о взрослении в Мексике 70-х называют самой личной лентой Куарона и одним из главных потенциальных претендентов на «Оскар» в грядущем сезоне. Картине пророчат номинации в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» (его написал сам Куарон), «Лучшая актриса» (Ялица Апарисио) и «Лучшая операторская работа» (Куарон в сотрудничестве с Гало Оливаресом). Номинантов огласят лишь в январе, но «Рома» однозначно будет в числе фигурантов – наряду с хваленой «Фавориткой» Лантимоса, – так что в 2019 году у Netflix есть все шансы записать на свой счет еще и «Оскар».
Для коллажа были использованы фото Getty Images.