Пол Дано: «Это худшее в режиссуре – считать каждый доллар»

При этом на спецэффектах экономить, судя по всему, не пришлось. Говоря о масштабной сцене пожара в фильме, Дано вспоминает: «Я-то, конечно, с самого начала настаивал на том, что пожар будет настоящим. И понимал, что нам хватит денег только на один такой дубль, поэтому дни и ночи продумывал все нюансы. А потом утром мы приходим на площадку и понимаем, что никакого пожара не будет: слишком сильный ветер, слишком много рисков, слишком много расходов. И тогда на помощь приходят люди, которые рисуют компьютерную графику, – и ты просто доверяешься им и надеешься, что твой фильм все равно останется фотореалистичным и интимным, и зритель не заметит спецэффекты. У них все получилось. И знаете что? В итоге они нарисовали для нас не только пожар, но и очень много других вещей – и я рад, что вы не обратили на них внимание».

Напомним, лента «Дикая жизнь» с Джейком Джилленхолом выходит в украинский прокат сегодня, 25 октября.

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