ТЕЛЕКРИТИКА

Пол Дано: «Это худшее в режиссуре – считать каждый доллар»

Культура

В новом интервью актер рассказал, каково это – снимать свой первый независимый фильм.


Рассказывая «Афише Daily» о выборе саундтрека для ленты «Дикая жизнь», Дано пояснил: «Когда делаешь фильм – особенно независимый, – то каждое решение продиктовано из кармана. И это худшее в режиссуре – считать каждый доллар. Поэтому мы выбирали только те композиции, которые могли себе позволить. Была одна песня, которую я очень хотел заполучить, но не смог… Нет, не буду говорить какая. Потому что это уже не важно».

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При этом на спецэффектах экономить, судя по всему, не пришлось. Говоря о масштабной сцене пожара в фильме, Дано вспоминает: «Я-то, конечно, с самого начала настаивал на том, что пожар будет настоящим. И понимал, что нам хватит денег только на один такой дубль, поэтому дни и ночи продумывал все нюансы. А потом утром мы приходим на площадку и понимаем, что никакого пожара не будет: слишком сильный ветер, слишком много рисков, слишком много расходов. И тогда на помощь приходят люди, которые рисуют компьютерную графику, – и ты просто доверяешься им и надеешься, что твой фильм все равно останется фотореалистичным и интимным, и зритель не заметит спецэффекты. У них все получилось. И знаете что? В итоге они нарисовали для нас не только пожар, но и очень много других вещей – и я рад, что вы не обратили на них внимание».

Напомним, лента «Дикая жизнь» с Джейком Джилленхолом выходит в украинский прокат сегодня, 25 октября.

Фото: Getty Images

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