Покупательница не отказалась от изрезанной картины Бэнкси

Коллекционер решила, что картина просто стала другим арт-объектом. Порезанное полотно переименовали в «Любовь – в мусорнике», цена шедевра также осталась неизменной – $1,4 млн.

Напомним, на прошлой неделе картина самого знаменитого street-art художника Бэнкси самоуничтожилась прямо после продажи – как только ведущий ударил молоточком. По данным Financial Times, сам художник спрятал в раме картины механизм, подобный шредеру для измельчения бумаги. Придя в действие, он измельчил работу в мелкие полоски.

«Девочка с красным воздушным шариком» считается самой значимой работой уличного художника, чья личность до сих пор остается загадкой. За спиной изображенной девочки написаны слова «Надежда всегда жива».