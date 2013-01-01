«Горная женщина на войне»: под булыжниками мостовой пусто

В Каннах «Горная женщина на войне» завоевала награду SACD за лучшее музыкальное сопровождение, лента стала фильмом-открытием Одесского международного кинофестиваля, а в прошлом месяце ее номинировали на премию European Parliament LUX Prize. В феномене исландско-украинского фильма разбиралась «Телекритика».

Впервые о фильме «Горная женщина на войне» стало известно год назад. В рамках десятого питчинга кинопроектов Госкино лента исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона пряталась в тени нового фильма «Квартала 95» «Он и Она», первой полнометражной ленты молодого режиссера Ольги Ряшиной, которая решила смело исследовать, что такое хороший секс, и нового авторского проекта «Серафима» многообещающей Марыси Никитюк.