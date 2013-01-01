«Горная женщина на войне»: под булыжниками мостовой пусто

Фильм исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона мировые критики в унисон назвали шедевром. История одной экоактивистки, созданная в традиционном стиле исландского авторского кино, – без лишних эмоций, но с черным юмором – завоевала не одну публику.
В Каннах «Горная женщина на войне» завоевала награду SACD за лучшее музыкальное сопровождение, лента стала фильмом-открытием Одесского международного кинофестиваля, а в прошлом месяце ее номинировали на премию European Parliament LUX Prize. В феномене исландско-украинского фильма разбиралась «Телекритика».
Впервые о фильме «Горная женщина на войне» стало известно год назад. В рамках десятого питчинга кинопроектов Госкино лента исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона пряталась в тени нового фильма «Квартала 95» «Он и Она», первой полнометражной ленты молодого режиссера Ольги Ряшиной, которая решила смело исследовать, что такое хороший секс, и нового авторского проекта «Серафима» многообещающей Марыси Никитюк.
Через крутые горные хребты некой местности в Исландии передвигается женщина. Ловко скрываясь от полицейских вертолетов в ущельях и впадинах, она движется по спланированному заранее маршруту. Пару минут назад эта хрупкая 49-летняя исландка (Халлдор Гейхадсдоттир – «Металлистка», «О лошадях и людях», «Остров дьявола») с помощью лука, стрел и самодельной бомбы оборвала сети электроснабжения, тем самым обесточив одну из крупнейших в стране транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto.
На первый взгляд подобный жест может показаться ничем иным как обыкновенным хулиганством. Но если копнуть немного глубже, истинные мотивы Горянки – так по сюжету фильма назовет себя активистка – окажутся куда глобальней.
С 2015 года австралийско-британский концерн Rio Tinto Group на самом деле не раз всплывал в отчетах глобального союза рабочих IndustriALL. В первую очередь компанию обвиняют в систематическом нарушении прав трудящихся, пренебрежительном отношении к мигрантам и беженцам, а также в использовании материалов, которые вредят экологии.
Как сообщает IndustriALL, в течение трех лет забастовки рабочих прошли в более чем 13 странах, в которых также функционируют компании Rio Tinto Group, но ни одна из них, к сожалению, не закончилась в пользу трудящихся – зарплаты продолжают задерживать, условия труда лучше не стали, а в Исландии рабочим, нанятым подрядчиками, и вовсе запретили выходить на протест.
Картина, затрагивающая проблемы загрязнения окружающей среды, при этом поднимая вопросы классового неравенства, для Бенедикта Эрлингссона не в новинку. В дебютном полнометражном фильме «О лошадях и людях» режиссер уже играл с темой зоозащитников и желания человека обрести полное единение с природой вне кипящего урбанизма. Идеи режиссера оценили на ура: дебютная работа Эрлингссона получила около двадцати наград, среди которых призы на кинофестивалях в Сан-Себастьяне и Токио.
В интервью порталу RUVЭрлингссон рассказал, что на фильма «Горная женщина на войне» его вдохновили сами исландки.
«В Исландии женщины часто были пионерами активизма», – говорит режиссер. Вот как, к примеру, Сигрид Томасдоттир (1871–1957), боровшаяся за сохранение Гюльдфлосса и других водопадов. Кстати, ее именем в Исландии названа премия для экоактивистов. Не менее впечатляет история Берты Кесерес, которая боролась за спасение окружающей среды в Гондурасе и была расстреляна противниками в 2016 году.
Главная героиня ленты «Горная женщина на войне» мечтает о ребенке. Подав с сестрой-близнецом заявления на усыновление, спустя годы женщины уже и не надеялись получить положительный ответ. Утратив надежду стать матерью, Хала выбирает путь экоборьбы. Уже спустя несколько моноакций международный концерт понес убытки в несколько миллионов долларов, о Горянке говорят во всем мире, и, казалось бы, вот так должно выглядеть начало краха эры капитализма.
Но тут Хала узнает, что вскоре она станет мамой - ее запыленное заявление на усыновление вскоре реализуется. После недолгих размышлений женщина делает выбор в пользу материнства, рискнув напоследок провести финальную акцию и рассчитывая затем отложить революционные идеи и феминизм в долгий ящик.
У Украины с исландским авторским проектом Бенедикта Эрлингссона несколько связей. В первую очередь «Горная женщина на войне» была произведена в кооперации трех стран – Исландии, Франции и Украины.
К слову, в 2017 году для Госкино «Горная женщина на войне» стал одним из самых дорогостоящих проектов. Согласно результатам питчинга, было принято решение о финансировании ленты на 12,5% от всего бюджета фильма, то есть Госкино Украины вложило в реализацию проекта Бенедикта Ерлингссона 10 млн 846 тыс. грн при общем бюджете ленты почти в 80 млн грн. С украинской стороны съемки и дистрибуцию взял на себя продакшен Сергея Лавренюка («DZIDZIO Контрабас», «Коли падають дерева») Solar Media.
Для сравнения, в этом же году «Донбасс» Лозницы получит от Украины 16,7 млн гривен (25%) при общем бюджете около 72 млн грн.
А вот с чем сложно не согласиться, просматривая отзывы о фильме, так это с утверждением, что лента «Горная женщина на войне» однозначно достойна просмотра. Как отметили проницательные кинокритики, жанр этой ленты определить достаточно сложно. С одной стороны – это драма о политических убеждениях одной девушки, с другой – черная комедия, а можно фильм рассматривать и в качестве мюзикла. В этом, несомненно, особенность Бенедикта Эрлингссона как режиссера, которому не раз задавали вопрос о жанровых особенностях его работ. На что автор лишь скромно улыбался: «Все великие режиссеры – как Пазолини, Чаплин либо Феллини, систематически нарушали каноны. Чем в таком случае хуже я?». Пожалуй, он прав.