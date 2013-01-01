ТЕЛЕКРИТИКА

«Горная женщина на войне»: под булыжниками мостовой пусто

16 августа в прокат выйдет нашумевший украинско-исландский фильм

Культура

Фильм исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона мировые критики в унисон назвали шедевром. История одной экоактивистки, созданная в традиционном стиле исландского авторского кино, – без лишних эмоций, но с черным юмором – завоевала не одну публику.


В Каннах «Горная женщина на войне» завоевала награду SACD за лучшее музыкальное сопровождение, лента стала фильмом-открытием Одесского международного кинофестиваля, а в прошлом месяце ее номинировали на премию European Parliament LUX Prize. В феномене исландско-украинского фильма разбиралась «Телекритика».

Впервые о фильме «Горная женщина на войне» стало известно год назад. В рамках десятого питчинга кинопроектов Госкино лента исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона пряталась в тени нового фильма «Квартала 95» «Он и Она», первой полнометражной ленты молодого режиссера Ольги Ряшиной, которая решила смело исследовать, что такое хороший секс, и нового авторского проекта «Серафима» многообещающей Марыси Никитюк.

Презентация ленты «Горная женщина на войне» в Каннах

Фото: LB.ua

О фильме «Горная женщина на войне» в украинских СМИ заговорят лишь спустя месяцы после питчинга, и то всячески подчеркивая, что впервые исландский режиссер снимает фильм про Украину. И только в мае этого года, после премьеры ленты на Каннском кинофестивале, станет понятно, что фильм совершенно не про Украину, не про войну и лишь косвенно о женщине.

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Экотеррор нам должен только сниться

Кадр из фильма «Горная женщина на войне»

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Через крутые горные хребты некой местности в Исландии передвигается женщина. Ловко скрываясь от полицейских вертолетов в ущельях и впадинах, она движется по спланированному заранее маршруту. Пару минут назад эта хрупкая 49-летняя исландка (Халлдор Гейхадсдоттир – «Металлистка», «О лошадях и людях», «Остров дьявола») с помощью лука, стрел и самодельной бомбы оборвала сети электроснабжения, тем самым обесточив одну из крупнейших в стране транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto.

На первый взгляд подобный жест может показаться ничем иным как обыкновенным хулиганством. Но если копнуть немного глубже, истинные мотивы Горянки – так по сюжету фильма назовет себя активистка – окажутся куда глобальней.

Кадр из фильма «Горная женщина на войне»

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С 2015 года австралийско-британский концерн Rio Tinto Group на самом деле не раз всплывал в отчетах глобального союза рабочих IndustriALL. В первую очередь компанию обвиняют в систематическом нарушении прав трудящихся, пренебрежительном отношении к мигрантам и беженцам, а также в использовании материалов, которые вредят экологии.

Как сообщает IndustriALL, в течение трех лет забастовки рабочих прошли в более чем 13 странах, в которых также функционируют компании Rio Tinto Group, но ни одна из них, к сожалению, не закончилась в пользу трудящихся – зарплаты продолжают задерживать, условия труда лучше не стали, а в Исландии рабочим, нанятым подрядчиками, и вовсе запретили выходить на протест.

Завод Rio Tinto в Исландии

Фото: Mbl.is

Один из протестов рабочих на заводе Rio Tinto в Исландии

Фото: Saving Iceland

Хотя правовая подоплека действий Горянки в фильме упоминается косвенно, о глобальности содеянного Бенедикт Эрлингссон намекает зрителю с помощью фрагментов новостей мировых СМИ. Так, журналисты разных стран в один голос подсчитывают убытки, нанесенные компании за часы, когда были оборваны сети электропередач. Вот так в идеале должна выглядеть борьба с капитализмом – лукаво заигрывает со зрителем режиссер.

Кадр из фильма «Горная женщина на войне»

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Картина, затрагивающая проблемы загрязнения окружающей среды, при этом поднимая вопросы классового неравенства, для Бенедикта Эрлингссона не в новинку. В дебютном полнометражном фильме «О лошадях и людях» режиссер уже играл с темой зоозащитников и желания человека обрести полное единение с природой вне кипящего урбанизма. Идеи режиссера оценили на ура: дебютная работа Эрлингссона получила около двадцати наград, среди которых призы на кинофестивалях в Сан-Себастьяне и Токио.

«О лошадях и людях», Бенедикт Эрлингссон, 2013 год

Кадр из фильма

Сам автор в интервью порталу Nordisk film and TV fond признается, что снимает о том, что знает не понаслышке. Ведь сам не раз принимал участие в природозащитных акциях как активист и старается всячески защищать окружающую среду.

История Горянки

Халлдор Гейхадсдоттир в роли Горянки

Кадр из фильма «Горная женщина на войне»

Ее зовут Хала. Судя по мастерству, с которым активистка подходит к политической борьбе, за ее спиной годы боевой подготовки, вдохновленной леворадикальными террористическими актами, совершенными такими организациями, как RAF (Германия) или «Красные бригады» (Италия). Правда режиссер подобные предположения отвергает.

Кадр из фильма «Горная женщина на войне»

Она – самая обычная женщина, которая дирижирует в хоре, а на досуге плавает с сестрой в бассейне. Вероятно, таким образом Бенедикт Эрлингссон попробовал разрушить стереотипный образ, сложившийся в обществе о леворадикальных активистах: героиня Халлдор Гейхадсдоттир доказывает, что любой человек вне зависимости от гендера, цвета кожи и возраста способен на борьбу.

Кадр из фильма «Горная женщина на войне»

В интервью порталу RUVЭрлингссон рассказал, что на фильма «Горная женщина на войне» его вдохновили сами исландки.

«В Исландии женщины часто были пионерами активизма», – говорит режиссер. Вот как, к примеру, Сигрид Томасдоттир (1871–1957), боровшаяся за сохранение Гюльдфлосса и других водопадов. Кстати, ее именем в Исландии названа премия для экоактивистов. Не менее впечатляет история Берты Кесерес, которая боролась за спасение окружающей среды в Гондурасе и была расстреляна противниками в 2016 году.

Берта Керсес – женщина-символ зеленого движения Гондураса и всей Латинской Америки, лауреат премии Голдмана

Фото: MEP's Tweets

Так, подчеркивает Эрлингссон, изучая истории сильных женщин, он и сам с недавних пор стал считать себя феминистом и снимать феминистическое кино.

Подрыв феминизма

Согласно ведущему американскому словарю Merriam-Webster, 2017 год бесспорно стал годом феминизма. Именно в прошлом году прошел один из самых глобальных женских маршей за последнее десятилетие. Впервые более 5 миллионов женщин вышли на центральные улицы своих городов, скандируя лозунги за равноправие, против гендерного распределения ролей в обществе, а также за то, чтобы деторождение было возможностью женщины, а не ее обязанностью.

Кадр из фильма «Горная женщина на войне»

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Главная героиня ленты «Горная женщина на войне» мечтает о ребенке. Подав с сестрой-близнецом заявления на усыновление, спустя годы женщины уже и не надеялись получить положительный ответ. Утратив надежду стать матерью, Хала выбирает путь экоборьбы. Уже спустя несколько моноакций международный концерт понес убытки в несколько миллионов долларов, о Горянке говорят во всем мире, и, казалось бы, вот так должно выглядеть начало краха эры капитализма.

Но тут Хала узнает, что вскоре она станет мамой - ее запыленное заявление на усыновление вскоре реализуется. После недолгих размышлений женщина делает выбор в пользу материнства, рискнув напоследок провести финальную акцию и рассчитывая затем отложить революционные идеи и феминизм в долгий ящик.

При чем тут Украина

Хор украинских женщин в ленте «Горная женщина на войне»

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У Украины с исландским авторским проектом Бенедикта Эрлингссона несколько связей. В первую очередь «Горная женщина на войне» была произведена в кооперации трех стран – Исландии, Франции и Украины.

К слову, в 2017 году для Госкино «Горная женщина на войне» стал одним из самых дорогостоящих проектов. Согласно результатам питчинга, было принято решение о финансировании ленты на 12,5% от всего бюджета фильма, то есть Госкино Украины вложило в реализацию проекта Бенедикта Ерлингссона 10 млн 846 тыс. грн при общем бюджете ленты почти в 80 млн грн. С украинской стороны съемки и дистрибуцию взял на себя продакшен Сергея Лавренюка («DZIDZIO Контрабас», «Коли падають дерева») Solar Media.

Для сравнения, в этом же году «Донбасс» Лозницы получит от Украины 16,7 млн гривен (25%) при общем бюджете около 72 млн грн.

Украинским певицам аккомпанировал исландских оркестр

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В результате Украины в фильме откровенно мало. Немногое, что напоминает зрителю о копродукции – трио украинских исполнительниц народных песен Ирины Данилейко, Галины Гончаренко и Сусанны Карпенко, которые появляются в ленте в самые тревожные для главных героев моменты, поддерживая прекрасными вокальными партиями игру исландских музыкантов Давида Тора Йонссона, Магнуса Тригвассона Элиасена и Омара Гудйонссона. И то, стоит только переодеть девушек из традиционного украинского костюма в casual – мало кто бы связал звуки народного фольклора в фильме с Украиной.

Кадр из фильма «Горная женщина на войне»

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Украинская команда в съемочной группе состояла из исполнительного продюсера фильма Марианны Новиковой, второго режиссера Василия Белоусова, видеоинженера Игоря Косенка, костюмера Марии Керо, художника-декоратора Люси Малышко. Часть работ по компьютерной графике выполнялась в Украине постпродакшен-студией «Ракета Фильм».

Фото девочки, мамой которой вскоре должна стать Хала

Кадр из фильма «Горная женщина на войне»

Еще одна немаловажная связь фильма с Украиной заключается в том, что 4-летний ребенок, матерью которого станет главная героиня Хала, родом из Дружковки и зовут ее Маргарита. К слову, роль девочки исполнила украинская актриса Маргарита Хильская.

Война в войне

В рецензиях на фильм, которые после Каннского кинофестиваля вышли в Guardian, Hollywood Reporter и на Rotten Tomatoes, кинокритики сошлись на том, что в фильме речь обо всем, только не о войне. Хотя, как по мне, женщин на войне в этом фильме три.

Халу и ее сестру-близнеца Асу играет Халлдор Гейхадсдоттир

Кадр из фильма «Горная женщина на войне»

Первая, ясное дело, это Хала, которая ведет внутреннюю борьбу, лавируя между своими убеждениями и желанием спокойной жизни в роли любящей матери. Вторая женщина – сестра Халы Аса, преподавательница йоги, мечтающая стать гуру и познать себя. И последняя героиня, которая ближе всего подходит под определение «женщины на войне» – маленькая украинка Маргарита, потерявшая всех близких в военном конфликте с Россией на Востоке Украины.

Халлдор Гейхадсдоттир и Бенедикт Эрлингссон на презентации фильма в Каннах

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А вот с чем сложно не согласиться, просматривая отзывы о фильме, так это с утверждением, что лента «Горная женщина на войне» однозначно достойна просмотра. Как отметили проницательные кинокритики, жанр этой ленты определить достаточно сложно. С одной стороны – это драма о политических убеждениях одной девушки, с другой – черная комедия, а можно фильм рассматривать и в качестве мюзикла. В этом, несомненно, особенность Бенедикта Эрлингссона как режиссера, которому не раз задавали вопрос о жанровых особенностях его работ. На что автор лишь скромно улыбался: «Все великие режиссеры – как Пазолини, Чаплин либо Феллини, систематически нарушали каноны. Чем в таком случае хуже я?». Пожалуй, он прав.

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