Почему вам может не понравиться фильм «Гіркі жнива»

Украинский канадец (или канадский украинец) Джордж Менделюк снял фильм о трагедии Голодомора так, чтобы его не было скучно смотреть подросткам в мультиплексах.
В отличие от эмигрантов-евреев, которые предпочли забыть Российскую империю как страшный сон – со всеми ее погромами, чертой оседлости и прочими прелестями черносотенного быта, для украинцев, осевших в Канаде, Австралии и прочих частях света, Украина – что-то вроде Утопии.
Благословенная земля, населенная воинами, поэтами, певцами, художниками: в каждом втором пастухе дремлет Шевченко, а всякая крестьянка, поющая в поле свою грустную песню, может стать новой Квиткой Цисык. Край горя и слез, который веками несправедливо страдал под гнетом имперских амбиций то одних, то других кровожадных соседей. От картин народных праздников в «Гірких жнивах» захватывает дух, от погребальных обрядов – наворачиваются слезы. Авторы фильма умудряются создавать прекрасный миф даже там, где это выглядит неуместно и смешно.
Но так как западному зрителю рано или поздно наскучит этнографическая идиллия – как рано или поздно надоест следить за трагическими биографиями персонажей (одни обречены на голодную гибель в деревне, другие встретят свою смерть в расстрельных подвалах вместе с другими украинскими интеллигентами), авторы решили добавить в фильм, помимо традиционной романтики, экшена и драйва.
Так возник ряд совершенно диких сцен наподобие побега главного героя из тюрьмы – причем бежит он из крепости Косой капонир, которая на момент действия фильма вот уже два года как не работала по прямому назначению. Он должен был бы сидеть в тюрьме ОГПУ – нынешнем Лукьяновском СИЗО, откуда, впрочем, тоже не сбежать.
Но это еще не все: дальше начинаются совершеннейшие чудеса в решете. Главная героиня, чтобы спастись от бесчестья, подсыпает красному комиссару в борщ мухоморы – и у того начинаются такие красочные галлюцинации, что «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» отдыхают.
Не успел комиссар отойти от глюков, как на Черкасчине в 1933 году откуда не возьмись появляется организованный и вооруженный повстанческий отряд, который вступает в бой с красноармейцами. К этому времени все очаги крестьянского сопротивления были уже сломлены – и нельзя не упомянуть тот факт, что вооруженные бунты начала тридцатых вспыхивали преимущественно на востоке Украины, что кое-что объясняет в новейшей истории.
Заканчивается все это массовой перестрелкой и традиционным поединком главных антагонистов – демонического комиссара и фольклорного украинского казака, причем рубятся они на саблях. О том, что по сюжету старик-казак в исполнении Теренса Стампа существует на правах то ли призрака, то ли ниндзя-невидимки (с одной стороны, его активно ищут власти, с другой, он как бы и не прячется), что и говорить – в сценарии хватает логических дыр и без того. Наконец, не будет спойлером, что в финале злодей-комиссар умрет страшной смертью.
Все это было бы смешно, не будь так грустно.
Во-первых, фильм распадается на две неравные части: пронзительную мелодраму, которая разворачивается на историческом фоне чудовищного геноцида украинского села в 1932-1933 гг., и на совершенно баснословный вестерн, слепленный из устаревших штампов. Все, что между мелодрамой и вестерном, больше всего похоже на иллюстрации из учебника по истории Украины: вот революция, вот коллективизация, это – неоклассики, а тут и репрессии подоспели.
Надо сказать, что романтическая линия, несмотря на всю ее наивность, и действительно страшные картины разорения украинского села удались куда лучше, чем экшен, драйв и глюки. Что не удивительно: предыдущий фильм режиссера Джорджа Менделюка, боевик ужасов «Дерись или беги», на портале imdb оценен в три балла из возможных десяти.
Во-вторых, «Гіркі жнива», к нашему всеобщему стыду – антисемитский фильм. Да, из истории не вымарать тот факт, что огромное количество большевиков были по национальности евреями. В результате еврей и комиссар стали синонимами в нацистской пропаганде. Но не будем забывать и о том, что революция дала надежду всем народам, которым Российская империя отказывала в национальном самоопределении, и евреям, и украинцам – а вот уже дальше сложилось так, как сложилось.
Увы, для авторов-фильма «Гіркі жнива» именно еврей-комиссар становится носителем дьявольского начала, хотя из трех непосредственных палачей украинского села: Хатаевича, Молотова и безумного Постышева, только Мендель Хатаевич был по происхождению евреем. Но для авторов «Гірких жнив» главный исполнитель Голодомора – Лазарь Каганович, кто бы сомневался.
Напоследок нельзя не отметить по-настоящему горький вывод этого фильма, который вряд ли имел в виду режиссер, рожденный уже после войны в западногерманском Аугсбурге: украинцу по-настоящему хорошо только за пределами Украины. Огромное количество наших с вами соседей, родственников и знакомых, переехавших в последние несколько лет в Польшу, Германию или Канаду, не дадут соврать.
Подробнее о том, как снимался фильм, читайте в нашем материале. http://ru.telekritika.ua/culture/kak-kanadtsi-snyali-film-o-golodomore-za-$20-mln-662474