Почему вам может не понравиться фильм «Гіркі жнива»

Заканчивается все это массовой перестрелкой и традиционным поединком главных антагонистов – демонического комиссара и фольклорного украинского казака, причем рубятся они на саблях. О том, что по сюжету старик-казак в исполнении Теренса Стампа существует на правах то ли призрака, то ли ниндзя-невидимки (с одной стороны, его активно ищут власти, с другой, он как бы и не прячется), что и говорить – в сценарии хватает логических дыр и без того. Наконец, не будет спойлером, что в финале злодей-комиссар умрет страшной смертью.

Все это было бы смешно, не будь так грустно.

Во-первых, фильм распадается на две неравные части: пронзительную мелодраму, которая разворачивается на историческом фоне чудовищного геноцида украинского села в 1932-1933 гг., и на совершенно баснословный вестерн, слепленный из устаревших штампов. Все, что между мелодрамой и вестерном, больше всего похоже на иллюстрации из учебника по истории Украины: вот революция, вот коллективизация, это – неоклассики, а тут и репрессии подоспели.