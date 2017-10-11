Почему нельзя пропустить фильм «Человек, который убил Дон Кихота»

А его «Человек, который убил Дон Кихота» – легендарный «долгострой», запущенный в производство двадцать лет назад. Наверное, еще ни один фильм в истории кино не снимался столь долго и мучительно. Сгорали декорации, внезапно (как это уже случалось у маэстро на съемках «Приключений барона Мюнхгаузена») заканчивались деньги, заболевали актеры: в разное время грим Дон Кихота примеряли на себя первый и непревзойденный Джеймс Бонд Шон Коннери, Роберт Дюваль («Крестный отец»), Жан Рошфор («И слоны бывают неверны»), Джон Херт («Выживут только влюбленные») и давний соратник Гиллиама по «Монти Пайтон» Майкл Пэйлин.

По-хорошему, «Дон Кихоту» стоило бы и дальше оставаться великим неснятым фильмом. Легенда останется навсегда, и она всегда красивее компромиссного воплощения, которое задержится в нашем сознании ровно на один киносеанс.

Опасения не напрасные: вспомните предпоследний фильм Гиллиама «Теорему Зеро». Мало того что сценарий Пэта Рашина здорово смахивал на фанфик, собранный из наиболее расхожих тем и образов режиссера, так еще и сам режиссер, этот вечно заблуждающийся еретик (кто еще, кроме Гиллиама, мог бы себе позволить снять откровенно мерзкую «Страну приливов»?) старательно копировал в каждом кадре самого себя прежнего. Фильм Терри Гиллиама в стиле фильмов Терри Гиллиама – картина, печальная во всех смыслах.

Не в последнюю очередь именно об этом и рассказывает фильм «Человек, который убил Дон Кихота». О том, что в пространстве грубой материи мечта обязательно воплощается в одной из тех уродливых форм, в которые реальность загоняет дух, а продюсеры – замыслы великих. Для 77-летнего философа, сказочника, сатирика и мизантропа «Дон Кихот» – это первая работа в жанре «Восемь с половиной», а потому фильм отчетливо прочитывается как духовное завещание художника.

В фигуре Дон Кихота, само собой, прозрачно угадывается сам Гиллиам, знаменитый своими битвами с продюсерами, обстоятельствами и собственным, не самым приятным на свете, характером. Не зря в конечном итоге в роли спятившего сапожника, вообразившего себя Дон Кихотом, снялся Джонатан Прайс (незабываемое Его Воробейшество в «Игре престолов») – актер-талисман Гиллиама, блеснувший, помимо «Бразилии», еще в трех фильмах режиссера. И, конечно же, совсем не зря умирающий горе-рыцарь передает свой меч герою Адама Драйвера, символизирующему Поэта и Сына (соответственно, герои Драйвера в «Патерсоне» и «Звездных войнах»). Как писал Виктор Пелевин, если хочешь отыскать скрытые смыслы, непременно найдешь.