Почему нельзя пропускать новый сезон «Фарго»

Уже завтра на канале FX стартует очередной сезон «Фарго» – по мнению телекритиков, одного из лучших сериалов последних лет.
Самая главная интрига третьего сезона – кастинг, к сожалению, уже раскрыта. В новом «Фарго» Юэн МакГрегор («Трейнспоттинг», «Американская пастораль») сыграл сразу двоих персонажей – «короля парковок» штата Миннесота Эммэта Стасси, ухоженного стильного красавчика, и его мрачного брата Рэя, лысеющего мужчину с избыточным весом, который работает офицером по надзору за условно-досрочно освобожденными зеками.
Судя по фотографиям и трейлерам, раздвоение МакГрегора вышло не менее впечатляющим, чем преображение Мэтью МакКонахи в первом сезоне «Настоящего детектива». Вангуем как минимум «Золотой глобус».
Остальной актерский состав третьего сезона под стать. Чего только стоят колоритный Майкл Сталберг (умненький Арнольд Ротштейн из «Подпольной империи») и Дэвид Тьюлис, сыгравший Римуса Люпина в пяти фильмах о Гарри Поттере. В третьем сезоне «Фарго» Тьюлис исполнит роль В. М. Варгаса, местного гангстера, который в синопсисе фильма обрисован следующим образом: "загадочный одиночка, который доставляет «королю парковок» в Миннесоте Эммету плохую новость о том, что Эммет только что стал партнером его работодателей, чьи деловые интересы лежат вне закона". (Кстати говоря, Тьюлис уже снимался у братьев Коэн в эпизоде «Большого Лебовски».)
Главную женскую роль – разведенную начальницу местной полиции, мать двоих детей, сыграла Кэрри Кун, которую вы можете помнить по «Исчезнувшей» Дэвида Финчера, где она воплотила образ сестры героя Бена Аффлека.
И не в последнюю очередь радует очередное появление на экране зачастившего Ши Уигема (Илай Томпсон из «Подпольной империи») – куда же в такой истории, как «Фарго» без его то ли зловещей, то ли попросту унылой физиономии.
Третий сезон снимала все та же команда: шоураннер Ноа Хоули и братья Итан и Джоэл Коэн в качестве продюсеров. Авторы обещают, что в третьем сезоне нас снова ожидает все то, за что мы так любим полнометражный фильм 1996 года. Это снега Миннесоты с ее милыми, слегка нелепыми провинциалами, которые превращаются в форменных исчадий ада, как только для этого представиться наиболее удачный момент. Кофе и яичница в придорожных ресторанчиках. Свитера с оленями. Много крови и, конечно же, неотъемлемый черный юмор.
Ноа Хоули пообещал, что ни одни персонаж из первых двух сезонов не появится в третьем, хотя такой соблазн был, но авторам удалось благополучно его избежать. При этом Хоули оговаривается: "Это не значит, что в одной из сюжетных линий не может появиться уже знакомый нам персонаж".
Кто бы это мог быть? Вот это интрига! Мы чуть глаза не сломали, перечитывая списки актеров всех тридцати эпизодов, но знакомых персонажей так и не нашли. Придется дождаться премьеры и продолжить поиски непосредственно в кадре.
О сюжете нового сезона известно не так уж и много. В центре – противостояние двух братьев, роли которых исполнил Юэн МакГрегор: само собой, что менее удачливый персонаж винит во всех своих бедах более удачливого. Как нам обещают авторы сериала, дальше начинается череда нелепостей и цепочка фатальных накладок, которые приводят к традиционной для антологии куче непредвиденных трупов.
Точно известно, что лейтмотивом нового сезона станет зависимость героев от своих смартфонов и популярная привычка делать селфи. Вот какими соображениями поделился с журналистами Ноа Хоули: "Мы живем во времена селфи, когда люди фотографируют то, что они едят, а потом делятся этими фотографиями в соцсетях. Но эта социальная динамика не совпадает с лютеранским прагматизмом региона, который мы показываем в третьем сезоне, здесь это порицается. Интернет, вообще-то, был создан для того, чтобы объединять людей. Но на деле все происходит наоборот".
А вас, между прочим, давно предупреждали, что постоянно фоткать себя на телефон – вредно для здоровья.
Третий сезон получил весьма высокие отзывы критиков, которые уже успели его посмотреть. На Metacritic у «Фарго-3» показатель 87 из 100, что означает «всеобщее признание». Рейтинг на Rotten Tomatoes – 82%.
Также стоит ожидать, что новый сезон станет очередным рекордсменом престижной телепремии «Эмми». Первый сезон «Фарго» был отмечен премией за лучший мини-сериал, а всего он получил целых 14 номинаций. Второй сезон был номинирован уже в 16 категориях. С учетом того, что номинаций на премию «Эмми» ни много ни мало – 31, в этом смысле всегда есть куда расти.