Почему нельзя пропускать новый сезон «Фарго»

Самая главная интрига третьего сезона – кастинг, к сожалению, уже раскрыта. В новом «Фарго» Юэн МакГрегор («Трейнспоттинг», «Американская пастораль») сыграл сразу двоих персонажей – «короля парковок» штата Миннесота Эммэта Стасси, ухоженного стильного красавчика, и его мрачного брата Рэя, лысеющего мужчину с избыточным весом, который работает офицером по надзору за условно-досрочно освобожденными зеками.

Судя по фотографиям и трейлерам, раздвоение МакГрегора вышло не менее впечатляющим, чем преображение Мэтью МакКонахи в первом сезоне «Настоящего детектива». Вангуем как минимум «Золотой глобус».