Почему не удалась экранизация «Темной башни» Стивена Кинга

Стивену Кингу преимущественно везло с экранизациями. Его дебютный роман (и один из наиболее сильных) «Кэрри» перенес на экран гениальный Брайан Де Пальма, великий Кубрик поставил «Сияние» – фильм, который до сих пор пугает, изумляет и вдохновляет.

К прозе Кинга обращались такие мэтры, как Кронненберг, Карпентер и Ромеро, а Фрэнк Дарабонт превратил «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю» в классические образцы «высокой» мелодрамы с прекрасными актерскими работами.

За примерами не нужно далеко ходить: прошлогодний «11.22.63» продюсера Дж. Дж. Абрамса стал одним из самых заметных сериалов прошлого года – а 2016-й удался на отличные сериалы как никакой другой год. Что же не так с экранизацией «Темной башни»?