Почему не удалась экранизация «Темной башни» Стивена Кинга

Сегодня на экраны выходит экранизация кинговского опус магнум, которая добиралась к зрителю долгих десять лет. «Телекритика» посмотрела «Темную башню» одной из первых и пришла к выводу, что все эти годы были потрачены авторами фильма впустую.
Стивену Кингу преимущественно везло с экранизациями. Его дебютный роман (и один из наиболее сильных) «Кэрри» перенес на экран гениальный Брайан Де Пальма, великий Кубрик поставил «Сияние» – фильм, который до сих пор пугает, изумляет и вдохновляет.
К прозе Кинга обращались такие мэтры, как Кронненберг, Карпентер и Ромеро, а Фрэнк Дарабонт превратил «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю» в классические образцы «высокой» мелодрамы с прекрасными актерскими работами.
За примерами не нужно далеко ходить: прошлогодний «11.22.63» продюсера Дж. Дж. Абрамса стал одним из самых заметных сериалов прошлого года – а 2016-й удался на отличные сериалы как никакой другой год. Что же не так с экранизацией «Темной башни»?
Все люди, как должно быть хорошо известно последнему Стрелку Роланду Дискейну, делятся на две категории – поклонников прозы Стивена Кинга и всех остальных кинозрителей. Поклонники, скорее всего, придут от увиденного в ужас.
Напомним, что «Темная башня» представляет собой серию романов из семи книг, различных по жанрам, но в целом ближе всего лежащую к традициям фэнтези на стыке пост-апокалиптической фантастики и вестерна, с многочисленными отсылками к мифологии, поп-культуре и творчеству самого писателя. В первой книге (которая, собственно, и стала жертвой экранизации) описаны странствия таинственного Стрелка по разным фантастическим мирам, включая нашу реальность, в компании с мальчиком-попаданцем по имени Джейк. В одном из поздних романов цикла Стивен Кинг даже появляется в качестве одного из персонажей, что и без того выносит эту странную эпопею далеко за традиции фэнтези-литературы, по своей сути довольно консервативной. В общем, если еще никто не сравнивал «Темную башню» с «Поисками утраченного времени» от фэнтези, самое время это сделать.
А теперь, как том в старом анекдоте, давайте посмотрим, что вы написали и что вы нарисовали.
Сценарист Акива Голдсман, знатный интерпретатор бестселлеров и биографий замечательных людей («Код Да Винчи», «Игры разума») в попытке сшить на живую нитку очень сложный, надуманный и разветвленный сюжет «Темной башни», свел все к довольно примитивной сюжетной схеме, пережёванной не раз и не два. Не помогло даже участие Андерса Томаса Йенсена, сценариста таких замечательных фильмов, как «Месть» и «Последняя песнь Мифунэ».
Прозу Стивена Кинга принято экранизировать очень внимательно, чтобы не сказать – трепетно по отношению к оригиналу. В качестве извинений перед поклонниками авторы набили этот фильм, где могли, цитатами: мальчик Джейк «сияет», то есть обладает экстрасенсорными способностями, портал, соединяющий миры, открывается на кухне затрапезной забегаловки, в разрушенном парке аттракционов из темноты осклабилась голова Пеннивайза, и так далее. Что, конечно же, не снимает со сценаристов ответственности за преступления против кинговской вселенной. Так что разумнее всего посмотреть на «Темную башню» глазами зрителя, который пришел в кинотеатр развлечься очередным зрелищным блокбастером – и знать не знает никакого Стивена Кинга.
Что же он увидит? К сожалению, посредственный набор расхожих жанровых штампов. Настолько банальных, что лень пересказывать даже из вредности: при всем желании, спойлера не получится. В той или иной комбинации мы все это проходили множество раз.
Мало того, мы увидим в главной роли Идриса Эльбу, у которого на все драматургические вызовы заготовлена одна-единственная эмоция. В нем нет и в помине харизмы Клинта Иствуда (с которого изначально был списан образ Стрелка), так что главному злодею в исполнении мастера перевоплощений Мэтью Макконахи только и остается, что принимать в кадре эффектные позы: каждым своим появлением он не оставляет шансов Стрелку. Ну, и типичные шутки про попаданцев, куда же без них – при этом одна из самых смешных о том, что хот-доги делаются из собак.
Разноплановый датский режиссер Николай Арсель, чьей высшей карьерной точкой стала костюмированная мелодрама «Королевский роман» с Мадсем Миккельсеном и Алисией Викандер (оскаровская номинация на лучший фильм на иностранном языке-2013), честно старается, но увы. Получился очередной летний блокбастер для детей младшего и среднего школьного возраста, который вы забудете к следующему премьерному четвергу.
А пока можно пересмотреть любую экранизацию Стивена Кинга вот из этого списка.