Почему на МКФ в Венеции освистали новый фильм Даррена Аронофски

С одной стороны, Аронофски – коммерчески успешный постановщик талантливых, наполненных паранойей и визуальными образами, которые надолго врезаются в память, триллеров об одержимости – «Пи», «Реквием по мечте», «Рестлер» и «Черный лебедь».

С другой стороны, режиссер склонен воспринимать себя утонченным художником авторского, «личного» кино. Это понятно: даже таким акулам мультиплексов, как Стивен Спилберг свойственно иногда откладывать в сторону калькулятор и пытаться что-то рассказать в своем фильме о себе самом и о мире вокруг. Но Аронофски – не Спилберг, и вместо «Империи солнца» возникают такие очень странные проекты наподобие «Фонтана» или «Мамы!».