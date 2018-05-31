Почему «Человек-муравей и Оса» – лучший блокбастер будущего уик-энда

Меломаны должны помнить старую британскую карикатуру, на которой изображена гостиная дома для престарелых: франтоватые старички ожесточенно спорят, кто лучше – Beatles или Rolling Stones? История интеграции в кинобизнес Marvel и DC не менее увлекательна, чем история противостояния двух великих рок-групп шестидесятых, которое, как известно, происходило исключительно в умах их поклонников.
Что поделать, такое время нам выпало: история массовой культуры и культурология как таковая оказываются куда более увлекательными занятиями, чем потребление этих самых культурных артефактов. История феноменального успеха Marvel в кино – во многом именно об этом. К счастью, случаются и счастливые исключения, но обо всем, как водится, по порядку.
Вообще, массовый успех в наших широтах фильмов наподобие «Мстителей» сам по себе тянет на отдельный феномен. Понятен восторг потребителей комиксов: любимые с детства истории буквально покадрово, с большим тщанием и любовью, переносятся на большой экран. Ближайшим аналогом можно назвать книжки советского детства – например, о Незнайке или Буратино, которые (вы только представьте) последовательно, каждое десятилетие, воплощались бы в кинофильмах со всевозрастающими техническими возможностями, кинозвездами и, соответственно, бюджетами.
Что заставляет отечественного зрителя смотреть и пересматривать тех же «Мстителей», тоже несложно понять. Это и экзотика (массовым явлением на экранах костюмированные герои стали относительно недавно, начиная с «Человека-паука» Сэма Рэйми), и поистине фантастические 3D-эффекты, и кинозвезды первой величины. Едва ли не каждый месяц мы получаем очередное развлекательное зрелище очень высокого класса в смысле кинопроизводства. Но супергеройские фильмы от Marvel последних лет довели фантастический блокбастер до той черты, за которой начинается абсурд. Судите сами.
Эффектов все больше: если память не изменяет, в очередных «Мстителях» натурных съемок почти что нет, сплошной зеленый экран. В кадре все больше актеров экстра-класса, с трудом узнаваемых под сложным гримом. А вот смысла – все меньше.
Если экранизации комиксов превосходят по драматургии фильмы, поставленные по мотивам компьютерных игр (по степени идиотизма с «Рэмпейджем» может соревноваться разве что римейк «Мира Юрского периода»), то самим кинокомиксам сложно конкурировать в плане драматургии с «авторской» кинофантастикой наподобие «Анонима» или «Прибытия», с ее философскими месседжами и научными парадоксами. В основе кинокомикса лежит все та же тоненькая книжка с картинками, в которой под раскатистые буквы «BOOOOM!» сталкиваются лбами персонажи в странных костюмах и масках.
Триумф Marvel, но в то же время и трагическая ошибка многолетнего предводителя компании Стэна Ли, кажется, именно в той бережности, с которой комикс переносится на киноэкран, буквально покадрово. Но сам по себе графический роман, по аналогии с традиционным литературным текстом, вступает в совершенно особые отношения со своим читателем – и зачастую производит куда более мощное эстетическое впечатление, чем экранизация. Для успешной экранизации комикса нужна именно его адаптация, которая требует новых красок и сюжетных ходов, конгениальных искусству кино, а не дословного воплощения фрэйма на экране.
Эта теорема была успешна доказана Тимом Бартоном в «Бэтмене» 1989 года, и теперь, казалось бы, стала аксиомой, когда фильмы наподобие «Жизни Адели» Абделатифа Кешиша (экранизация графического романа Жюли Маро «Синий – самый теплый цвет») становятся событиями в мире арт-кино.
Безусловно, сейчас звездный час Стэна Ли, который он по праву заслужил: деньги так и текут к нему полноводной рекой. Но так ли уж много у Marvel настоящих творческих удач? По пальцам пересчитать. «Человек-паук», «Дэдпул», «Доктор Стрейндж», безусловный шедевр «Логан» и только одна сериальная удача – недавний «Каратель» от Netflix. (Для сравнения, если вернуться к началу нашего разговора, ближайшие конкуренты DC знамениты целой россыпью истинных шедевров, от «Оправданной жестокости» Дэвида Кроненберга до недооцененной в свое время «Тени» Рассела Малкэхи.) Продолжение «Человека-муравья» на данный момент – главная творческая удача Marvel после обоих «Дэдпулов» и «Логана».
«Человек-муравей и Оса» представляет собой весьма веселую и неглупую авантюрную комедию, в равной степени сочетающую отличные шутки, нон-стоп экшен и остроумные спецэффекты. Причем большинство сложнопостановочных сцен одинаково талантливо высекают комические ситуации из драйва (например, в совершенно гениальной сцене финальной погони, дальше обойдемся без спойлеров), чтобы тут же окатить зрителя холодным душем саспенса, как в пугающих приключениях героя Майкла Дугласа в квантовом пространстве.
Кстати, снимал «Человека-муравья и Осу» прославленный оператор, 74-летний Данте Спинотти, работавший, кроме прочего, на «Схватке» Майкла Манна – фильме, в котором образцово поставлена и снята сцена уличного боя, от которой спустя двадцать с лишним лет все так же захватывает дух. Так что сцена погони в новом «Человеке-муравье» запомнится вам надолго.
Добавьте к этому откровенно кайфующих в кадре актеров, от Майкла Дугласа, который на совершенно серьезных щщах разыгрывает свой образ по системе Станиславского, до откровенно валяющего дурака Бобби Каннавале («Подпольная империя», «Тоня против всех»), и мы получаем на выходе типично восьмидесятническую фантастику, обильно сдобренную приключениями и юмором, как это было принято в восьмидесятых.
Ничего удивительного: для пятидесятилетних режиссера-комедиографа Пэйтона Рида и «Человека-муравья», а по совместительству соавтора сценария Пола Радда такие фильмы, как «Назад в будущее», «Внутренний космос», «Охотники за привидениями», «Кто подставил кролика Роджера» и др. – это фильмы их юности, на которых они учились мастерству. (При желании можно отыскать в новой ленте даже прямые цитаты, например, из «Внутреннего космоса».)
И потом, вспомним, с чего начинается «Человек-муравей и Оса» – со сцены детской игры, с картонными моделями вместо реальных дивайсов: это сидящий под домашним арестом герой Пола Радда, «воскресный папа», развлекает свою дочку как может. Начальная сцена задает нужный тон всему фильму – идеальной детской комедии приключений супергероев, от которой немало удовольствия получат также те взрослые зрители, которые любят выпустить наружу своего внутреннего ребенка: пускай на пару часов и в темноте кинозала, пока никто не видит.
В общем, как ни крути, получается лучшая рекомендация для похода в кино с детьми на ближайшие выходные.
Напоследок нельзя не отметить традиционное камео Стэна Ли, вот уже сорок четвертое по счету (включая появление в образах Хью Хеффнера и Ларри Кинга в обоих частях «Железного человека»). И, как всегда, неожиданное и остроумное. Старик Стэн перещеголял в этом вопросе даже самого старика Хитча, который ранее считался абсолютным чемпионом по камео – ровно тридцать семь. Правда, исключительно в фильмах собственной постановки.
Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=Du90MCtUpN0,© 2018 MARVEL.
Для заглавных иллюстраций были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=EEHQNDLoRUs, © 2018 MARVEL; иhttps://www.youtube.com/watch?v=409IGgu-Utw,© 1995 THIS MOTION PICTURE.