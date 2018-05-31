Почему «Человек-муравей и Оса» – лучший блокбастер будущего уик-энда

Вообще, массовый успех в наших широтах фильмов наподобие «Мстителей» сам по себе тянет на отдельный феномен. Понятен восторг потребителей комиксов: любимые с детства истории буквально покадрово, с большим тщанием и любовью, переносятся на большой экран. Ближайшим аналогом можно назвать книжки советского детства – например, о Незнайке или Буратино, которые (вы только представьте) последовательно, каждое десятилетие, воплощались бы в кинофильмах со всевозрастающими техническими возможностями, кинозвездами и, соответственно, бюджетами.

Что заставляет отечественного зрителя смотреть и пересматривать тех же «Мстителей», тоже несложно понять. Это и экзотика (массовым явлением на экранах костюмированные герои стали относительно недавно, начиная с «Человека-паука» Сэма Рэйми), и поистине фантастические 3D-эффекты, и кинозвезды первой величины. Едва ли не каждый месяц мы получаем очередное развлекательное зрелище очень высокого класса в смысле кинопроизводства. Но супергеройские фильмы от Marvel последних лет довели фантастический блокбастер до той черты, за которой начинается абсурд. Судите сами.

Эффектов все больше: если память не изменяет, в очередных «Мстителях» натурных съемок почти что нет, сплошной зеленый экран. В кадре все больше актеров экстра-класса, с трудом узнаваемых под сложным гримом. А вот смысла – все меньше.