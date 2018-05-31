ТЕЛЕКРИТИКА

Почему «Человек-муравей и Оса» – лучший блокбастер будущего уик-энда

Двадцатый фильм вселенной Marvel стал одной из самых талантливых супергеройских лент

Культура

Меломаны должны помнить старую британскую карикатуру, на которой изображена гостиная дома для престарелых: франтоватые старички ожесточенно спорят, кто лучше – Beatles или Rolling Stones? История интеграции в кинобизнес Marvel и DC не менее увлекательна, чем история противостояния двух великих рок-групп шестидесятых, которое, как известно, происходило исключительно в умах их поклонников.


Что поделать, такое время нам выпало: история массовой культуры и культурология как таковая оказываются куда более увлекательными занятиями, чем потребление этих самых культурных артефактов. История феноменального успеха Marvel в кино – во многом именно об этом. К счастью, случаются и счастливые исключения, но обо всем, как водится, по порядку.

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Вообще, массовый успех в наших широтах фильмов наподобие «Мстителей» сам по себе тянет на отдельный феномен. Понятен восторг потребителей комиксов: любимые с детства истории буквально покадрово, с большим тщанием и любовью, переносятся на большой экран. Ближайшим аналогом можно назвать книжки советского детства – например, о Незнайке или Буратино, которые (вы только представьте) последовательно, каждое десятилетие, воплощались бы в кинофильмах со всевозрастающими техническими возможностями, кинозвездами и, соответственно, бюджетами.

Что заставляет отечественного зрителя смотреть и пересматривать тех же «Мстителей», тоже несложно понять. Это и экзотика (массовым явлением на экранах костюмированные герои стали относительно недавно, начиная с «Человека-паука» Сэма Рэйми), и поистине фантастические 3D-эффекты, и кинозвезды первой величины. Едва ли не каждый месяц мы получаем очередное развлекательное зрелище очень высокого класса в смысле кинопроизводства. Но супергеройские фильмы от Marvel последних лет довели фантастический блокбастер до той черты, за которой начинается абсурд. Судите сами.

Эффектов все больше: если память не изменяет, в очередных «Мстителях» натурных съемок почти что нет, сплошной зеленый экран. В кадре все больше актеров экстра-класса, с трудом узнаваемых под сложным гримом. А вот смысла – все меньше.

«Супергеройские фильмы от Marvel довели фантастический блокбастер до той черты, за которой начинается абсурд»

Если экранизации комиксов превосходят по драматургии фильмы, поставленные по мотивам компьютерных игр (по степени идиотизма с «Рэмпейджем» может соревноваться разве что римейк «Мира Юрского периода»), то самим кинокомиксам сложно конкурировать в плане драматургии с «авторской» кинофантастикой наподобие «Анонима» или «Прибытия», с ее философскими месседжами и научными парадоксами. В основе кинокомикса лежит все та же тоненькая книжка с картинками, в которой под раскатистые буквы «BOOOOM!» сталкиваются лбами персонажи в странных костюмах и масках.

Триумф Marvel, но в то же время и трагическая ошибка многолетнего предводителя компании Стэна Ли, кажется, именно в той бережности, с которой комикс переносится на киноэкран, буквально покадрово. Но сам по себе графический роман, по аналогии с традиционным литературным текстом, вступает в совершенно особые отношения со своим читателем – и зачастую производит куда более мощное эстетическое впечатление, чем экранизация. Для успешной экранизации комикса нужна именно его адаптация, которая требует новых красок и сюжетных ходов, конгениальных искусству кино, а не дословного воплощения фрэйма на экране.

Эта теорема была успешна доказана Тимом Бартоном в «Бэтмене» 1989 года, и теперь, казалось бы, стала аксиомой, когда фильмы наподобие «Жизни Адели» Абделатифа Кешиша (экранизация графического романа Жюли Маро «Синий – самый теплый цвет») становятся событиями в мире арт-кино.

Культура

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Безусловно, сейчас звездный час Стэна Ли, который он по праву заслужил: деньги так и текут к нему полноводной рекой. Но так ли уж много у Marvel настоящих творческих удач? По пальцам пересчитать. «Человек-паук», «Дэдпул», «Доктор Стрейндж», безусловный шедевр «Логан» и только одна сериальная удача – недавний «Каратель» от Netflix. (Для сравнения, если вернуться к началу нашего разговора, ближайшие конкуренты DC знамениты целой россыпью истинных шедевров, от «Оправданной жестокости» Дэвида Кроненберга до недооцененной в свое время «Тени» Рассела Малкэхи.) Продолжение «Человека-муравья» на данный момент – главная творческая удача Marvel после обоих «Дэдпулов» и «Логана».

«Человек-муравей и Оса» представляет собой весьма веселую и неглупую авантюрную комедию, в равной степени сочетающую отличные шутки, нон-стоп экшен и остроумные спецэффекты. Причем большинство сложнопостановочных сцен одинаково талантливо высекают комические ситуации из драйва (например, в совершенно гениальной сцене финальной погони, дальше обойдемся без спойлеров), чтобы тут же окатить зрителя холодным душем саспенса, как в пугающих приключениях героя Майкла Дугласа в квантовом пространстве.

Кстати, снимал «Человека-муравья и Осу» прославленный оператор, 74-летний Данте Спинотти, работавший, кроме прочего, на «Схватке» Майкла Манна – фильме, в котором образцово поставлена и снята сцена уличного боя, от которой спустя двадцать с лишним лет все так же захватывает дух. Так что сцена погони в новом «Человеке-муравье» запомнится вам надолго.

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Добавьте к этому откровенно кайфующих в кадре актеров, от Майкла Дугласа, который на совершенно серьезных щщах разыгрывает свой образ по системе Станиславского, до откровенно валяющего дурака Бобби Каннавале («Подпольная империя», «Тоня против всех»), и мы получаем на выходе типично восьмидесятническую фантастику, обильно сдобренную приключениями и юмором, как это было принято в восьмидесятых.

Ничего удивительного: для пятидесятилетних режиссера-комедиографа Пэйтона Рида и «Человека-муравья», а по совместительству соавтора сценария Пола Радда такие фильмы, как «Назад в будущее», «Внутренний космос», «Охотники за привидениями», «Кто подставил кролика Роджера» и др. – это фильмы их юности, на которых они учились мастерству. (При желании можно отыскать в новой ленте даже прямые цитаты, например, из «Внутреннего космоса».)

И потом, вспомним, с чего начинается «Человек-муравей и Оса» – со сцены детской игры, с картонными моделями вместо реальных дивайсов: это сидящий под домашним арестом герой Пола Радда, «воскресный папа», развлекает свою дочку как может. Начальная сцена задает нужный тон всему фильму – идеальной детской комедии приключений супергероев, от которой немало удовольствия получат также те взрослые зрители, которые любят выпустить наружу своего внутреннего ребенка: пускай на пару часов и в темноте кинозала, пока никто не видит.

В общем, как ни крути, получается лучшая рекомендация для похода в кино с детьми на ближайшие выходные.

Напоследок нельзя не отметить традиционное камео Стэна Ли, вот уже сорок четвертое по счету (включая появление в образах Хью Хеффнера и Ларри Кинга в обоих частях «Железного человека»). И, как всегда, неожиданное и остроумное. Старик Стэн перещеголял в этом вопросе даже самого старика Хитча, который ранее считался абсолютным чемпионом по камео – ровно тридцать семь. Правда, исключительно в фильмах собственной постановки.

Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=Du90MCtUpN0,© 2018 MARVEL.

Для заглавных иллюстраций были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=EEHQNDLoRUs, © 2018 MARVEL; иhttps://www.youtube.com/watch?v=409IGgu-Utw,© 1995 THIS MOTION PICTURE.

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