ТЕЛЕКРИТИКА

Победитель Канн снимает сатирическую комедию о модельном бизнесе

Культура

Режиссер Рубен Эстлунд, обладатель Золотой пальмовой ветви-2017 за фильм «Квадрат», начал подбор актеров для своего нового фильма «Треугольник печали», который будет посвящен миру модельного бизнеса. Об этом режиссер рассказал в интервью корреспонденту «Медузы» Егору Москвитину.


"В центре сюжета – мужчина-модель, который лысеет; у него остается не так много времени на то, чтобы быть лицом модного бренда. И вот он – на пике карьеры. Но есть еще одна проблема: никто не предлагает ему новые контракты. И вот его менеджер, очень славный парень, дает ему совет сойтись со знаменитой подругой, чтобы как-то перепридумать его образ. А главный герой – человек с тонкой душевной организацией, ему влюбиться хочется. И конечно же, все это становится проблемой", – рассказал Рубен Эстлунд о своем новом фильме.

Напомним, что в украинский прокат фильм-победитель Канн-2017 «Квадрат» выходит 21 сентября.

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