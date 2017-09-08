Победитель Канн снимает сатирическую комедию о модельном бизнесе

"В центре сюжета – мужчина-модель, который лысеет; у него остается не так много времени на то, чтобы быть лицом модного бренда. И вот он – на пике карьеры. Но есть еще одна проблема: никто не предлагает ему новые контракты. И вот его менеджер, очень славный парень, дает ему совет сойтись со знаменитой подругой, чтобы как-то перепридумать его образ. А главный герой – человек с тонкой душевной организацией, ему влюбиться хочется. И конечно же, все это становится проблемой", – рассказал Рубен Эстлунд о своем новом фильме.

Напомним, что в украинский прокат фильм-победитель Канн-2017 «Квадрат» выходит 21 сентября.