Победитель Канн признан лучшим фильмом и комедией по версии Европейской киноакадемии

Шести наград на церемонии вручения European Film Awards, которая в этом году проводилась в 30-й раз, удостоилась картина Рубена Эстлунда «Квадрат», получившая в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Лента победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая комедия», «Лучший режиссер», «Лучший сценарист», «Лучший европейский актер» (Класс Банг) и «Лучший художник-постановщик».

«Квадрат» рассказывает о кураторе музея современного искусства Кристиане, у которого однажды украли мобильный телефон. Начав его поиски, он попадает в водоворот непредсказуемых событий.