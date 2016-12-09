Победитель Канн признан лучшим фильмом и комедией по версии Европейской киноакадемии

Шести наград на церемонии вручения European Film Awards, которая в этом году проводилась в 30-й раз, удостоилась картина Рубена Эстлунда «Квадрат», получившая в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Лента победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая комедия», «Лучший режиссер», «Лучший сценарист», «Лучший европейский актер» (Класс Банг) и «Лучший художник-постановщик».
«Квадрат» рассказывает о кураторе музея современного искусства Кристиане, у которого однажды украли мобильный телефон. Начав его поиски, он попадает в водоворот непредсказуемых событий.
Лучшей актрисой Европейская киноакадемия признала Александру Барбель за роль в фильме «Тело и душа», лучшим документальным годом – «Общность» Анны Замеки, открытием года (приз FIPRESCI) – «Леди Макбет» Уильяма Олдройда, лучшим европейским полнометражным мультфильмом – «С любовью, Винсент» Дороти Кобели и Хью Велшман, а лучшей короткометражкой –«Временной код» Хуаньйо Гименес.
Кроме того, в номинации «Лучший монтажер» победил Робен Кампийо («120 ударов в минуту»),«Лучший художник по костюмам» – Катажина Левински («След зверя»),«Лучший художник по прическам и гриму» – Линдерт ван Нимвегене («Ад»),«Лучший звукооператор» – Ориоль Тарраго («Голос монстра»), «Лучший оператор» – Михаил Кричман («Нелюбовь»), «Лучший композитор» – Евгений и Саша Гальперины («Нелюбовь»).
Премию за «Достижения жизни» вручили российскому режиссеру Александру Сокурову («Франкофония», «Фауст», «Александра» и др.), отличие «Европейские достижения в мировом кино» получила франко-американская актриса и режиссер Жюли Дельпи (снялась в фильмах «Мстители: Эра Альтрона», «Перед полуночью», «Мистификация» и др.), а приз в номинации «Выбор зрителей» – фильм «Стефан Цвейг. Прощание с Европой» Марии Шрадер.
Напомним, в 2016 году триумфатором European Film Awards стала картина «Тони Эрдманн» Марен Аде.
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