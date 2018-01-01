ТЕЛЕКРИТИКА

«Пираты», подвиньтесь: Милла Йовович снимется в приключенческой франшизе по культовому комиксу

Культура

На сегодняшний день известно, что компанию ей составит Том Хьюз («Виктория»), а режиссером новинки выступит Кристоф Ган («Сайлент Хилл»).


Звезда франшизы «Обитель зла» и уроженка Украины Милла Йовович сыграет одну из главных ролей в новом долгоиграющем проекте – фильмах серии «Корто Мальтезе», снятых по мотивам одноименной серии графических романов Уго Пратта. Об этом сообщает Vanity Fair.

Продюсеры предполагают, что новинка займет ту же нишу, что и «Индиана Джонс» с «Пиратами Карибского моря»– последнее особенно любопытно в свете того, что конкурентом «Корто Мальтезе» вполне может стать грядущий ребут «Пиратов».

Культура

Язык ненависти, немного сортирных метафор и бабушки, следящие за Ларсом фон Триером

«Корто Мальтезе» рассказывает о приключениях итальянского капитана в начале XX века. Серия оригинальных комиксов, выходившая с 1967 по 1989, была популярной во всем мире и удостоилась приза за лучший иностранный проект на крупнейшем европейском фестивале комиксов в Ангулеме.

Напомним, что недавно на стезю издателя комиксов стала компания Netflix – свои работы ей уже доверил знаменитый автор Kingsman Марк Миллар.

Фото: Getty Images

Статьи по теме

Главное в разделе

Культура

Леденящие душу приключения хэллоуинских сериалов

Культура

Язык ненависти, немного сортирных метафор и бабушки, следящие за Ларсом фон Триером

Популярное на Телекритике



Общество

Главного редактора украинского Vogue обвиняют в плагиате (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Культура

Леденящие душу приключения хэллоуинских сериалов

Бизнес

«Позывной “Бандерас”» не взлетел: кто виноват и что делать

Общество

Первые публикации об украинском глянцевом скандале появляются за рубежом