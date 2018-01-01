«Пираты», подвиньтесь: Милла Йовович снимется в приключенческой франшизе по культовому комиксу

Звезда франшизы «Обитель зла» и уроженка Украины Милла Йовович сыграет одну из главных ролей в новом долгоиграющем проекте – фильмах серии «Корто Мальтезе», снятых по мотивам одноименной серии графических романов Уго Пратта. Об этом сообщает Vanity Fair.

Продюсеры предполагают, что новинка займет ту же нишу, что и «Индиана Джонс» с «Пиратами Карибского моря»– последнее особенно любопытно в свете того, что конкурентом «Корто Мальтезе» вполне может стать грядущий ребут «Пиратов».