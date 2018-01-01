«Пираты», подвиньтесь: Милла Йовович снимется в приключенческой франшизе по культовому комиксу

На сегодняшний день известно, что компанию ей составит Том Хьюз («Виктория»), а режиссером новинки выступит Кристоф Ган («Сайлент Хилл»).
Звезда франшизы «Обитель зла» и уроженка Украины Милла Йовович сыграет одну из главных ролей в новом долгоиграющем проекте – фильмах серии «Корто Мальтезе», снятых по мотивам одноименной серии графических романов Уго Пратта. Об этом сообщает Vanity Fair.
Продюсеры предполагают, что новинка займет ту же нишу, что и «Индиана Джонс» с «Пиратами Карибского моря»– последнее особенно любопытно в свете того, что конкурентом «Корто Мальтезе» вполне может стать грядущий ребут «Пиратов».
«Корто Мальтезе» рассказывает о приключениях итальянского капитана в начале XX века. Серия оригинальных комиксов, выходившая с 1967 по 1989, была популярной во всем мире и удостоилась приза за лучший иностранный проект на крупнейшем европейском фестивале комиксов в Ангулеме.
Напомним, что недавно на стезю издателя комиксов стала компания Netflix – свои работы ей уже доверил знаменитый автор Kingsman Марк Миллар.
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