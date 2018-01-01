Павел Остриков закончил съемки новой комедии

Об этом на своей страничке в Facebook написал продюсер Юрий Минзянов.

Фильм, который получил название «Mia Donna», рассказывает историю сорокашестилетний Оксаны – жизнь женщины кардинальным образом меняется, когда ее муж Толик превращается в семилетнего мальчика. Врачи бессильны, и никто не может вернуть его обратно. Оксана цепляется за старую жизнь, однако проблема оказалась серьезнее, чем ей казалось.

В главных ролях снялись Ирина Мак и Максим Кондратюк.