ТЕЛЕКРИТИКА

Павел Остриков закончил съемки новой комедии

Культура

Молодой украинский режиссер Павел Остриков, чей фильм «Випуск’97» победил на национальном конкурсе короткометражных фильмов на КМКФ «Молодость. Пролог – 47», закончил съемки нового короткометражного фильма.


Об этом на своей страничке в Facebook написал продюсер Юрий Минзянов.

Фильм, который получил название «Mia Donna», рассказывает историю сорокашестилетний Оксаны – жизнь женщины кардинальным образом меняется, когда ее муж Толик превращается в семилетнего мальчика. Врачи бессильны, и никто не может вернуть его обратно. Оксана цепляется за старую жизнь, однако проблема оказалась серьезнее, чем ей казалось.

В главных ролях снялись Ирина Мак и Максим Кондратюк.

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В данный момент фильм находится на стадии пост-продакшена. Премьера фильма «Mia Donna» ожидается на одном из крупнейших международных фестивалей в 2018 году. Напомним, что этот фильм станет третьем совместным проектом режиссера Павла Острикова и продюсера Юрия Минзянова.

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