От «Доктора Кто» до «Отверженных»: BBC огласила свои главные премьеры

В частности, зрители впервые могут оценить будущую экранизацию «Отверженных» от BBC One с Домиником Уэстом в роли Жана Вальжана и Лили Коллинз в роли Фантины.

Трейлер также включает в себя кадры из «Убийств по алфавиту»: Эркюля Пуаро в этой адаптации романа Агаты Кристи играет Джон Малкович.

«Лютер» с Идрисом Эльбой уже хорошо знаком зрителям, а вот «Телохранитель» Джеда Меркурио – любопытная новинка, в которой Ричард Мэдден (Роб Старк в «Игре престолов») играет ветерана войны, разрываемого между долгом и своими убеждениями.