ТЕЛЕКРИТИКА

От «Доктора Кто» до «Отверженных»: BBC огласила свои главные премьеры

Культура

Сразу после завершения Кубка мира телеканал BBC One запустил трейлер грядущих премьер компании. Некоторые из кадров уже знакомы зрителям, а некоторые – первая возможность взглянуть на ожидаемые сериалы.


В частности, зрители впервые могут оценить будущую экранизацию «Отверженных» от BBC One с Домиником Уэстом в роли Жана Вальжана и Лили Коллинз в роли Фантины.

Трейлер также включает в себя кадры из «Убийств по алфавиту»: Эркюля Пуаро в этой адаптации романа Агаты Кристи играет Джон Малкович.

«Лютер» с Идрисом Эльбой уже хорошо знаком зрителям, а вот «Телохранитель» Джеда Меркурио – любопытная новинка, в которой Ричард Мэдден (Роб Старк в «Игре престолов») играет ветерана войны, разрываемого между долгом и своими убеждениями.

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Любителям классических семейных драм приглянутся «Миссис Уилсон» – сериал, основанный на мемуарах сыгравшей в нем главную роль Рут Уилсон (Элис в «Лютере»), и «Жажда путешествий» (Wanderlust), главной звезде которого, Тони Коллетт, пророчат едва ли не «Оскар» за роль в фильме ужасов «Наследственное».

Для любителей фантастики BBC припасла новую экранизацию «Войны миров» с Элеанор Томлисон («Полдарк») и Рэйфом Споллом («Ритуал), а также перезапуск «Доктора Кто» с новым шоураннером Крисом Чибноллом.

О ремейке «Маленькой барабанщицы» Ле Карре мы уже писали в контексте романов, которые нелегко экранизировать, а о сериале «Убивая Еву» – в списке весенних новинок (тогда он стартовал на BBC America).

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