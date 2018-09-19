От Чёрной Пантеры к Багзу Банни: стал известен следующий проект режиссера Райана Куглера

Режиссер и соавтор сценария мегапопулярного супергеройского боевика «Черная Пантера» присоединится к съемкам продолжения не менее культового фильма своего времени, «Космический джем».
О возможном появлении «Космического джема 2» слухи ходили давно, однако вчера компания Spring Hill Ent. выложила коллаж с ребусом, разгадать который поклонникам фильма 1996 года с Майклом Джорданом не составило труда – эмодзи с морковкой и баскетбольным мячом довершали дело. По-видимому, место Джордана в новом фильме займет Леброн Джеймс – один из шкафчиков на картинке подписан его именем (соседний, естественно, занят другой «звездой» оригинального «Космического джема» Багзом Банни).
September 19, 2018
Режиссером фильма, как следует из картинки, станет независимый фильммейкер Теренс Нэнс, который недавно снял сюрреалистический сериал «Спонтанные акты остроумия». Ну а режиссер «Черной Пантеры» выступит в роли продюсера.
Напомним, что первый «Космический джем» стал самым кассовым фильмом о баскетболе в истории – этому никак не помешал тот факт, что половина его персонажей была мультяшными.
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