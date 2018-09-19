От Чёрной Пантеры к Багзу Банни: стал известен следующий проект режиссера Райана Куглера

Режиссером фильма, как следует из картинки, станет независимый фильммейкер Теренс Нэнс, который недавно снял сюрреалистический сериал «Спонтанные акты остроумия». Ну а режиссер «Черной Пантеры» выступит в роли продюсера.

Напомним, что первый «Космический джем» стал самым кассовым фильмом о баскетболе в истории – этому никак не помешал тот факт, что половина его персонажей была мультяшными.

Ранее в сети появился первый трейлер фильма «Капитан Марвел».