Организаторы «Оскара» объяснили инцидент с лучшим фильмом

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC), которая занимается подсчетом голосов при определении победителей кинопремии «Оскар», принесла извинения за ошибку при вручении награды в номинации «Лучший фильм», сообщает LIGA.net.

В PwC подтвердили, что актерам Фэй Данауэй и Уоррену Битти дали не тот конверт."Мы приносим искренние извинения съемочным группам фильмов «Лунный свет» и «Ла-Ла Лэнд», Уоррену Битти и Фэй Данауэй, а также всем зрителям за эту ошибку. Ведущим дали конверт с победителем в другой номинации. Когда ошибку обнаружили, ее немедленно исправили", - говорится в заявлении компании.

В настоящее время PwC выясняет, как могла произойти такая ошибка.

Напомним,при оглашении победителя в номинации «Лучший фильм» произошла ошибка - сначала огласили фильм «Ла-Ла Лэнд». Когда же на сцену вышла вся команда и уже получила статуэтку, оказалось, что произошла ошибка. В итоге, лучшим фильмом по версии Американской академии кинематографических искусств и наук стал «Лунный свет».

Актер Уоррен Битти объяснил, что ему дали конверт с номинацией «Лучшая актриса», в которой победила Эмма Стоун из «Ла-Ла Лэнд», поэтому он назвал именно этот фильм.