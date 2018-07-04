Оранжевый больше не хит сезона: фанаты негодуют из-за возможного закрытия сериала «Уэнтуорт»

«Поклонники [нашего шоу] способны разнюхать слух до того, как где-то появится новость», – добавила она, что также не сулит радужных перспектив. Впрочем, Торнтон намекнула на возможный прогресс проекта, однако совершенно непонятно, как трактовать ее слова – в случае с другим сериалом можно было бы подумать о появлении спин-оффа, но какой спин-офф может быть у сериала о таком закрытом сообществе, как женская тюрьма?

Не дожидаясь момента, когда занесенный над сериалом топор опустится, фанаты создали петицию с требованием его продления и начали в Twitter флэшмоб #SaveWentworth.

Напомним, что «Уэнтуорт» – ремейк сериала 80-х о женской тюрьме в пригороде Мельбурна. На родине шоу стало одной из самых популярных драм, многократно удостоившись национальной премии Logie Award.