Оранжевый больше не хит сезона: фанаты негодуют из-за возможного закрытия сериала «Уэнтуорт»

Правда, заключенные в «Уэнтуорте» за редким исключением носят не оранжевую форму, а голубую. Но сути это не меняет: создатели шоу напустили на себя загадочный вид и твердят о затянувшихся переговорах, а поклонники уже создают петиции в защиту сериала.
Первым о возможной кончине шоу заявил австралийский телеведущий Питер Форд, не сославшись на источники. По его словам, «сериал в данный момент отменяют (буквально – "демонтируют")». Представители телеканала Foxtel не развеяли страхи фан-базы, заявив, что судьба будущих сезонов «Уэнтуорта» зависит от успеха переговоров между Foxtel и Fremantle Media.
Звезда сериала Сигрид Торнтон в телеинтервью рассказала, что сама слышала о возможном закрытии сериала «лишь в гримерке», но также не смогла однозначно сказать, что новому сезону – седьмому по счету – дан зеленый свет.
«Поклонники [нашего шоу] способны разнюхать слух до того, как где-то появится новость», – добавила она, что также не сулит радужных перспектив. Впрочем, Торнтон намекнула на возможный прогресс проекта, однако совершенно непонятно, как трактовать ее слова – в случае с другим сериалом можно было бы подумать о появлении спин-оффа, но какой спин-офф может быть у сериала о таком закрытом сообществе, как женская тюрьма?
Не дожидаясь момента, когда занесенный над сериалом топор опустится, фанаты создали петицию с требованием его продления и начали в Twitter флэшмоб #SaveWentworth.
Напомним, что «Уэнтуорт» – ремейк сериала 80-х о женской тюрьме в пригороде Мельбурна. На родине шоу стало одной из самых популярных драм, многократно удостоившись национальной премии Logie Award.