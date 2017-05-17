Опубликован рейтинг лучших сценариев года, по которым не сняты фильмы

Портал The Black List опубликовал ежегодный рейтинг сценариев, которые по тем или иным причинам не были запущены в производство. Всего в него вошли 76 работ.

Для составления рейтинга было опрошено 275 сотрудников американской иноиндустрии – они голосовали за понравившиеся сценарии.

Больше всего голосов (68) получил сценарий к фильму «Руины» о бывшем офицере-нацисте, который разыскивает и убивает бывших сослуживцев в послевоенной Германии, чтобы искупить свои грехи.

Второе место (42 голоса) – у проекта «Дайте ей сказать», основанного на реальной истории американского сенатора-демократа Венди Дэвис. В 2013 году она сорвала принятие законопроекта об ограничении абортов в Техасе, выступив с речью, которая продлилась почти 11 часов.