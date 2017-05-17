Опубликован рейтинг лучших сценариев года, по которым не сняты фильмы

Портал The Black List опубликовал ежегодный рейтинг сценариев, которые по тем или иным причинам не были запущены в производство. Всего в него вошли 76 работ.
Для составления рейтинга было опрошено 275 сотрудников американской иноиндустрии – они голосовали за понравившиеся сценарии.
Больше всего голосов (68) получил сценарий к фильму «Руины» о бывшем офицере-нацисте, который разыскивает и убивает бывших сослуживцев в послевоенной Германии, чтобы искупить свои грехи.
Второе место (42 голоса) – у проекта «Дайте ей сказать», основанного на реальной истории американского сенатора-демократа Венди Дэвис. В 2013 году она сорвала принятие законопроекта об ограничении абортов в Техасе, выступив с речью, которая продлилась почти 11 часов.
На третьем с 40 голосами находится сценарий к ленте «Дружище», посвященный откровенной беседе таксиста и его пассажирки о любви по дороге из нью-йоркского аэропорта.
Также в рейтинг попали сценарии об отношениях женщины-редактора и секс-андроида («Включить»); о мужчине, который в постапокалиптическом мире строит робота, чтобы тот ухаживал за его собакой («Биос»); о русских хакерах, которые меняют ход выборов президента США («Взлом»); об операции по спасению Санта-Клауса («Бегство с Северного полюса») и др.
Напомним, довольно часто сценарии, попадающие в рейтинг The Black List, привлекают к себе внимание крупных киностудий. Среди таких фильмов, например, – «Король говорит!», «Миллионер из трущоб», «Афера по-американски», «Секретного досье», «Охотника на лис», «Операции «Арго» и др.