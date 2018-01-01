ТЕЛЕКРИТИКА

Опубликован первый трейлер фильма «Капитан Марвел»

Культура

В YouTube появился трейлер долгожданного фильма Disney и Marvel о супер-героине Кэрол Денверс.


В картине Денверс сыграет актриса Бри Ларсон (“Комната”), которая ранее признавалась, что считает себя худшей кандидаткой на эту роль.

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“Капитан Марвел” рассказывает историю о летчице Военно-воздушных сил США инопланетного происхождения, которая благодаря этому обладает суперспособностями.

Действия фильма разворачиваются в 90-х годах ХХ века. Помимо знакомых героев (Кората Преследователя и Ронана Обвинителя) в ленте появится молодой Ник Фьюри, которого сыграет Сэмюэл Л. Джексон.

Сценарий ленты написали Николь Перлман и Мэг ЛеФов, режиссерами выступили Анна Боден и Райан Флек.

Премьера фильма “Капитан Марвел” запланирована на март 2019-го года.

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