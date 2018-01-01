Опубликован первый трейлер фильма «Капитан Марвел»

“Капитан Марвел” рассказывает историю о летчице Военно-воздушных сил США инопланетного происхождения, которая благодаря этому обладает суперспособностями.

Действия фильма разворачиваются в 90-х годах ХХ века. Помимо знакомых героев (Кората Преследователя и Ронана Обвинителя) в ленте появится молодой Ник Фьюри, которого сыграет Сэмюэл Л. Джексон.

Сценарий ленты написали Николь Перлман и Мэг ЛеФов, режиссерами выступили Анна Боден и Райан Флек.

Премьера фильма “Капитан Марвел” запланирована на март 2019-го года.