«Операция в Красном море»: как нужно снимать патриотическое кино

Несмотря на то, что в финале ленты расхожий титр предупреждает нас о том, что фильм снят на основе реальных событий, по сути – это очень наглая пропагандистская агитка. Не зря «Операцию в Красном море» предваряет титр «Фильм снят по заказу Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая». Реальные события, которые произошли в начале апреля 2015 года в порту йеменского города Аден, не имеют ничего общего с той дикой бойней, которую нам показывают на экране.

А на экране в течение двух с половиной часов в совершенно нечеловеческом темпе мы наблюдаем за операцией по спасению китайскими морпехами своих соотечественников в стране, где к власти пришли шиитские террористы. Несмотря на кажущуюся простоту истории (в восьмидесятые годы Чак Норрис снялся как минимум в десятке подобных фильмов), сюжет многослоен, а каждый из персонажей обладает собственным неповторимым характером.

По динамике «Операция в Красном море» оставляет далеко позади очередного «Безумного Макса». Операторская техника поражает воображение использованием всего доступного инструментария, от программируемых кранов до камер GoPro – чего только стоит финальная битва танков в пустыне. А рукой монтажера, кажется, водил дух самого Сэма Пекинпа, не поленившегося сделать в «Дикой банде» под три тысячи монтажных склеек.