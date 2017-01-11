Онлайн-отбор первого этапа нацотбора на «Евровидение-2017» завершился

11 января завершен онлайн-отбор первого этапа национального отбора участника песенного конкурса «Евровидение-2017».
Анкеты для участия в онлайн-голосовании, а также прямые заявки председателю жюри, композитору и музыкальному продюсеру Константину Меладзе больше не принимаются, сообщается на сайте СТБ.
"С первого сентября, когда стартовал нацотбор, нам пришло несколько сотен заявок, часть из которых была опубликована на странице онлайн-голосования, а часть лично отправлена музыкальному продюсеру Национального отбора Константину Меладзе. Все голоса за участников были учтены", - сообщает телеканал.
По данным организатора нацотбора, имя победителя онлайн-отбора первого этапа будет объявлено в ближайшее время.
Первый прямой эфир национального отбора на «Евровидение» пройдет в дворце культуры «КПИ» 4 февраля, второй - 11 февраля, третий - 18 февраля. Имя победителя объявят 25-го февраля в финале отбора. Оценивать конкурсантов будут Константин Меладзе, Джамала и Андрей Данилко.
Ведущий Сергей Притула будет вести прямые эфиры Национального отбора на «Евровидение-2017».
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