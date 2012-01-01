ТЕЛЕКРИТИКА

Ольга Ряшина: «Я специалист по двум вещам – мультикам и романтическим комедиям»

Режиссер фильма «Секс и ничего личного» – о том, как зарождалась идея украинской эротической комедии

Культура

Недавно стали известны самые пикантные подробности новой романтическо-эротической комедии «Секс и ничего личного», которую снимает Star Media совместно с молодым режиссером Ольгой Ряшиной. В рамках Одесского международного кинофестиваля авторы ленты представили официальный трейлер фильма, назвали имя главной героини, а также презентовали песню Макса Барских, которая станет саундтреком к будущей ленте.


Как обучить  Романа Луцкого («Сторожевая застава») азам секса – этот вопрос стал одним из ключевых в преддверии кинопремьеры ленты  «Секс и ничего личного», которая состоится в День влюбленных в следующем году.

Авторы фильма, наверное, решили, что без секс-эксперта Роману не обойтись, и пригласили на роль мастера половых утех ведущего программы «Хто зверху» Сергея Притулу.

_

_

Конечно же, без женщины все теоретические знания, переданные Роману Сергеем, бессмысленны – так в фильме появилась очаровательная финалистка проекта «Танцюють всі 5» Анжелика Николаева, имя которой съемочная группа держала в секрете вплоть до последнего месяца.

К вашему вниманию – Анжелика Николаева

Фото: Kino-teatr.ru

Проверить, помогли ли эти компоненты Роману освоить секс-мастерство, мы сможем лишь в 2019 году.

А пока о том, как возникла идея снять эротическую комедию, стоит ли ждать обнаженки и почему «Секс и ничего личного» обязан понравиться украинским зрителям – с «Телекритикой» поделилась автор фильма Ольга Ряшина («Мата Хари»).

«Секс и ничего личного» – ремейк ремейка

Главное, что нужно знать об этом фильме, – это уже третья попытка снять историю о сексуальном неудачнике. (Смеется.) Если серьезно, то в 2012 году канадский режиссер Шон Гаррити снял фильмMy Awkward Sexual Adventure(«Мое неуклюжее сексуальное приключение»). История простого офисного работника, который ради своей девушки соглашается на секс-уроки от раскованной танцовщицы, с первых кадров просто влюбила в себя канадскую публику.

Трейлер ленты My Awkward Sexual Adventure, Канада, 2012:

_

_

В 2015 году фильм пересняли в Литве. И, вы не поверите! Он стал самым кассовым в истории литовского кинематографа.

Трейлер ленты «Не наученный», Литва, 2015:

_

_

И тогда я подумала: «Черт, это срочно нужно переснять в Украине». (Смеется.) Так и родилась идея нашего «Секс и ничего личного».

Об особенностях украинской адаптации

Режиссер Ольга Ряшина

Фото: Ната Боровик

Наша версия фильма будет кардинально отличаться от оригинала и других адаптаций. Моя основная задача как режиссера была сделать очень яркое, позитивное и красочное кино-аттракцион. А поэтому я в первую очередь старалась сделать экранную картинку такой, чтобы каждая сцена была решена по-разному, нестандартно.

«Важно было сделать так, чтобы зритель почувствовал, что этот фильм создан только для него»

Сюжет фильма построен на передвижении героя с точки А в точку Б. В канадской версии он путешествует из одного города в другой, в литовской – из Вильнюса в Лондон. В нашей версии главный герой [Роман Луцкий] едет из Львова в Прагу.

Грусть, холод и консервативные знаки – все то, что Роман смог увидеть в Праге, правда, только в первые часы

Фото: кадр из фильма «Секс и ничего личного»

К слову, Прага в нашей версии фильма была выбрана неслучайно, ведь именно там самая большая украинская диаспора.

О кастингах

В «Секс и ничего личного» снялось порядка 150 актеров – это если не брать актеров массовых сцен. В целом вышло человек 300. Как выбрать подходящего главного героя, чтобы он был и харизматичен, и не уступал литовской и канадской версиям, – это было то, за что я переживала больше всего.

Так в ленте появился Роман Луцкий

Фото: Ната Боровик

Я была открыта разным вариантам. И вот однажды вечером гуглила «украинских молодых актеров» и случайно наткнулась на Романа Луцкого. На следующий день встретилась с кастинг-директором Аллой Самойленко и спросила: «А он вообще актер? Он что-то умеет?» (Смеется.) Так в нашем фильме появился Рома.

Роман Луцкий позирует полуголым для «Телекритики»

Фото: Ната Боровик

Об эротике без обнаженки

Несмотря на то что в СМИ «Секс и ничего личного» уже прозвали «украинской эротикой», я признаюсь, что вообще старалась делать больше акцентов на романтике, чтобы на выходе получилась романтическо-эротическая комедия.

Репетиция постельных сцен проходила без каких-либо смущений

Фото: Ната Боровик

Если же переводить жанр в цифры, то я надеюсь на аудиторию 16+. Признаюсь, я очень люблю завуалированную эротику. Если она открытая, считаю, что это вульгарно или пошло. Поэтому у нас в основном все будет скрыто, как вы уже поняли. Раздевать актеров будем, но обнаженки не будет. (Смеется.)

Наверное, выглядеть это будет как-то так

Фото: Ната Боровик

Об украинской музыке

Это была моя принципиальная позиция – использовать в фильме песни только украинских исполнителей. Я надеюсь, что лентой заинтересуются за границей, и тем самым я смогу помочь украинским звездам выйти на международный рынок. Возможно, их творчеством заинтересуется еще какой-то молодой режиссер из Европы.

18 июля Макс Барских представил саундтрек к фильму «Секс и ничего личного»:

_

_

Добавлю еще, что помимо Макса музыку к фильму нам пишет Дмитрий MONATIК.

От романтики к триллерам

Романтические комедии по типу «Секс и ничего личного» – это, признаюсь, мой любимый жанр. Я специалист по двум вещам – мультикам и романтическим комедиям. Собственно говоря, как и многие другие женщины. (Смеется.)

Ольга Ряшина

Фото: Ната Боровик

Мне бы хотелось и дальше развиваться в жанре украинской романтики, ее, мне кажется, украинскому кино очень не хватает.

Роман Луцкий и Анжелика Николаева на съемках фильма «Секс и ничего личного»

Фото: Ната Боровик

Ну а вообще я хотела бы в будущем заняться более серьезными работами и сменить жанр. К примеру, взять и снять триллер или ленту про другие эпохи. Но это будет точно не сейчас. В ближайшие годы я хочу для начала закрепиться в жанре легких комедий. Так что ждите. (Смеется.)

Статьи по теме

Главное в разделе

Культура

Стася Ровинская: «В детстве я мечтала стать тайным агентом и, кажется, моя мечта сбылась»

Культура

Придется подождать: создатели «Очень странных дел» серьезно взялись за третий сезон

Популярное на Телекритике



Дуся

Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Дуся

Ведущая «Нового канала» приняла участие в танцевальном флешмобе, но нарвалась на критику

Бизнес

Леся Никитюк и еще 50 блондинок ополчились на знаменитых украинцев

Образование

«Мы – продавцы историй»: мастер-класс от Любомира Левицкого