Ольга Ряшина: «Я специалист по двум вещам – мультикам и романтическим комедиям»

Недавно стали известны самые пикантные подробности новой романтическо-эротической комедии «Секс и ничего личного», которую снимает Star Media совместно с молодым режиссером Ольгой Ряшиной. В рамках Одесского международного кинофестиваля авторы ленты представили официальный трейлер фильма, назвали имя главной героини, а также презентовали песню Макса Барских, которая станет саундтреком к будущей ленте.
Как обучить Романа Луцкого («Сторожевая застава») азам секса – этот вопрос стал одним из ключевых в преддверии кинопремьеры ленты «Секс и ничего личного», которая состоится в День влюбленных в следующем году.
Авторы фильма, наверное, решили, что без секс-эксперта Роману не обойтись, и пригласили на роль мастера половых утех ведущего программы «Хто зверху» Сергея Притулу.
Конечно же, без женщины все теоретические знания, переданные Роману Сергеем, бессмысленны – так в фильме появилась очаровательная финалистка проекта «Танцюють всі 5» Анжелика Николаева, имя которой съемочная группа держала в секрете вплоть до последнего месяца.
Проверить, помогли ли эти компоненты Роману освоить секс-мастерство, мы сможем лишь в 2019 году.
А пока о том, как возникла идея снять эротическую комедию, стоит ли ждать обнаженки и почему «Секс и ничего личного» обязан понравиться украинским зрителям – с «Телекритикой» поделилась автор фильма Ольга Ряшина («Мата Хари»).
Главное, что нужно знать об этом фильме, – это уже третья попытка снять историю о сексуальном неудачнике. (Смеется.) Если серьезно, то в 2012 году канадский режиссер Шон Гаррити снял фильмMy Awkward Sexual Adventure(«Мое неуклюжее сексуальное приключение»). История простого офисного работника, который ради своей девушки соглашается на секс-уроки от раскованной танцовщицы, с первых кадров просто влюбила в себя канадскую публику.
Трейлер ленты My Awkward Sexual Adventure, Канада, 2012:
В 2015 году фильм пересняли в Литве. И, вы не поверите! Он стал самым кассовым в истории литовского кинематографа.
Трейлер ленты «Не наученный», Литва, 2015:
И тогда я подумала: «Черт, это срочно нужно переснять в Украине». (Смеется.) Так и родилась идея нашего «Секс и ничего личного».
Наша версия фильма будет кардинально отличаться от оригинала и других адаптаций. Моя основная задача как режиссера была сделать очень яркое, позитивное и красочное кино-аттракцион. А поэтому я в первую очередь старалась сделать экранную картинку такой, чтобы каждая сцена была решена по-разному, нестандартно.
«Важно было сделать так, чтобы зритель почувствовал, что этот фильм создан только для него»
Это была моя принципиальная позиция – использовать в фильме песни только украинских исполнителей. Я надеюсь, что лентой заинтересуются за границей, и тем самым я смогу помочь украинским звездам выйти на международный рынок. Возможно, их творчеством заинтересуется еще какой-то молодой режиссер из Европы.
18 июля Макс Барских представил саундтрек к фильму «Секс и ничего личного»:
Добавлю еще, что помимо Макса музыку к фильму нам пишет Дмитрий MONATIК.