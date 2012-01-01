Ольга Ряшина: «Я специалист по двум вещам – мультикам и романтическим комедиям»

Как обучить Романа Луцкого («Сторожевая застава») азам секса – этот вопрос стал одним из ключевых в преддверии кинопремьеры ленты «Секс и ничего личного», которая состоится в День влюбленных в следующем году.

Авторы фильма, наверное, решили, что без секс-эксперта Роману не обойтись, и пригласили на роль мастера половых утех ведущего программы «Хто зверху» Сергея Притулу.