Олег Мавроматти: о бунте, кино и интернет-юродивых.

Не только. Политическому режиму. Меня интересуют блогеры, которые живут в России и неким особенным образом сопротивляются режиму Путина. Для меня это очень важно. К примеру, мой фильм «Дуракам здесь не место». Главный герой Сергий Астахов является человеком, который для очень многих людей в интернете представляет собой некую карикатуру или срез на современное общество. До моей ленты его очень многие воспринимали как концентрацию негатива – толстый, некрасивый, отвратительный, асексуальный тип, обвешанный георгиевскими ленточками, танцующий на фоне флагов России, с максимальным количеством православных крестов, заявляющий о своей невероятной вере в Путина как в президента, в церковь, в официоз. Многим все стало сразу понятно – «он отвратительный, он гад, посмотрите, какой он некрасивый». Я имею в виду оппозиционно настроенных людей, а не путинский электорат.

Когда я начал раскапывать его личность, обнаружил, что за этим фасадом скрывается бунтарь, который разочаровался во всем этом. То, чего многие не заметили, для меня стало очевидным. Это важнейший месседж фильма – человек от абсолютного приятия всей действительности и промытых благодаря массмедиа мозгов доходит до обвинения «Первого канала» во лжи, президента Путина – в несостоятельности, а религию, которой он поклонялся в начале, начинает воспринимать как ложную ценность. Это образ современного юродивого, который на наших глазах формируется как юродивый, и мы имеем возможность это отслеживать. До сегодняшнего времени в истории человечества феномен юродивости не был запечатлен, причем самим юродивым, на пленку. Сейчас мы можем рассматривать таких людей под микроскопом, буквально каждый день их жизни, и увидеть, что эти люди сложнее, чем кажутся.