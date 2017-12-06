ТЕЛЕКРИТИКА

Одна из лучших украинских короткометражек последних лет – теперь в открытом доступе

Культура

Украинский кинорежиссер Марина Степанская («Стремглав») выложила в открытый доступ на сервисе Vimeo свой короткометражный фильм 2015 года «Мужская работа», заслуживший ряд престижных наград на фестивалях.


Снимали три года назад. Потратили что-то около 3 тыс. долл (это при том, что вся группа работала бесплатно, а некоторые, типа оператора, еще и вкладывали собственные деньги) и всего 9 месяцев работы. Сцeнарий писался частично по реальным событиям. Сейчас читаю некоторые новости по теме «сельское хозяйство в Украине» и вижу, что события эти актуализировались. К сожалению", – написала Марина Степанская на своей страничке в Facеbook.

Синопсис фильма, размещенный на  сайте режиссера, описывает «Мужскую работу» так : "37-летний юрист работает на Компанию, которая занимается скупкой земель, иногда на грани закона. Приехав проверять очередной «объект», он натыкается на недостроенный собор без куполов, который стоит всеми забытый посреди поля. Герою нужно решить два вопроса: что делать с «объектом» согласно интересам Компании, и как договориться о «несопротивлении» с фермером, которому на самом деле принадлежит земля".

Фильм создан при поддержке компании Patriot и Film Academy Vienna, за камерой стоял австрийский оператор Себастиан Талер, в главных ролях снялись Александр Прищепа, Игорь Линшиц и Роман Ясиновский. Приятного просмотра! 

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