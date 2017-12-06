Одна из лучших украинских короткометражек последних лет – теперь в открытом доступе

Синопсис фильма, размещенный на сайте режиссера, описывает «Мужскую работу» так : "37-летний юрист работает на Компанию, которая занимается скупкой земель, иногда на грани закона. Приехав проверять очередной «объект», он натыкается на недостроенный собор без куполов, который стоит всеми забытый посреди поля. Герою нужно решить два вопроса: что делать с «объектом» согласно интересам Компании, и как договориться о «несопротивлении» с фермером, которому на самом деле принадлежит земля".

Фильм создан при поддержке компании Patriot и Film Academy Vienna, за камерой стоял австрийский оператор Себастиан Талер, в главных ролях снялись Александр Прищепа, Игорь Линшиц и Роман Ясиновский. Приятного просмотра!