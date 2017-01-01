Одесский кинофестиваль назвал фильмы-победители

Вчера в Одессе закрылся Восьмой Одесский международный фестиваль – один из крупнейших кинофорумов страны. Гран-при получил фильм Джессики Вудворт и Петера Бросенса «Король бельгийцев».

Статуэтку Золотой Дюк за лучшую режиссерскую работу вручили Нане Эквтимишвили из Грузии за фильм «Моя счастливая семья». Лучшими актерами признаны Ия Шугашвили и Цися Квамсашвили, которые сыграли в этом фильме главные роли.

Лучшим иностранным фильмом была признана работа испанского режиссера Карлы Симон «Лето 1993». В категории документального кино победу одержала картина Сергея Буковского «Главная роль». Приз за лучший украинский полнометражный фильм получил Dixieland Романа Бондарчука. А лучшей украинской короткометражкой признана «Выпуск 97» Павла Острикова.

Призом «Золотой Дюк», который вручается за вклад в киноискусство, была награждена польский режиссер Агнешке Холланд (сериалы «Карточный домик» и «Ребенок Розмари», фильмы «Полное затмение» и «След зверя»). Вторую такую статуэтку получила французская актриса Изабель Юппер («Она», «Пианистка»).