Одесская киностудия объявила о начале новой эпохи

Вчера, 13 июля, руководство Одесской киностудии объявило о своих планах на будущее и стратегии развития. Киностудия проведет масштабную реновацию и будет постепенно превращаться в полноценный креативный кластер с полным циклом видеопроизводства, центром профессионального образования, культуры и инноваций.
«Мы поставили перед собой довольно амбициозную задачу, для реализации которой требуются значительные ресурсы и большие инвестиции. Но по-другому и быть не может. Одесская киностудия всегда была центром творчества, новаторства и развития киноискусства, местом открытия новых талантов, так должно оставаться и впредь. Поэтому мы должны двигаться в ногу со временем и учесть современные требования и потребности индустрии», - рассказал глава правления Одесской киностудии Андрей Осипов.
Одесская киностудия всегда шла в ногу со временем, и теперь пришло время очередного витка развития. Для этого будут привлечены не только украинские и зарубежные специалисты, но и простые одесситы. Будет проведен опрос среди жителей города, как они видят развитие киностудии.
«Мы планируем создать серьезный производственно-технический комплекс. Мы знаем как снимать и что для этого нужно. Но чтобы создать многофункциональную площадку для творческих и технологических индустрий, нам нужен другой уровень компетенций. По сути, инжиниринговый партнер, который должен помочь сформулировать возможности этой площадки. Мы открыты к сотрудничеству», - отмечает член наблюдательного совета Одесской киностудии Александр Ткаченко.
Налаживается и международное сотрудничество. Ведутся переговоры с норвежской киностудией FilmCamp и компанией «EvilDoghouseStudios AS». Завершаются переговоры о создании центра постпродакшина полного цикла совместно с двумя американскими компаниями.