Одесская киностудия объявила о начале новой эпохи

«Мы поставили перед собой довольно амбициозную задачу, для реализации которой требуются значительные ресурсы и большие инвестиции. Но по-другому и быть не может. Одесская киностудия всегда была центром творчества, новаторства и развития киноискусства, местом открытия новых талантов, так должно оставаться и впредь. Поэтому мы должны двигаться в ногу со временем и учесть современные требования и потребности индустрии», - рассказал глава правления Одесской киностудии Андрей Осипов.

Одесская киностудия всегда шла в ногу со временем, и теперь пришло время очередного витка развития. Для этого будут привлечены не только украинские и зарубежные специалисты, но и простые одесситы. Будет проведен опрос среди жителей города, как они видят развитие киностудии.