Одесская киностудия хочет экранизировать пьесу Стриндберга «Пляска смерти»

Одесская киностудия планирует снять фильм «Танец» по мотивам пьесы основоположника современной шведской литературы и драматургии Августа Стриндберга «Пляска смерти». Пьеса адаптирована под нынешнее время, сообщается на сайте студии.

Режиссером ленты выступит Сергей Рахманин ( «Человек К»,«Второй»), оператором - Юрий Гармаш («Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Лед в кофейной гуще»), продюсером - Надежда Бессокирная. В ней сыграют актеры Олег Карпенко («Отдел 44», «Сын за отца»),Наталья Бузько (участница комик-труппы «Маски») иОлег Симоненко («Анка с Молдаванки», «Сын за отца»).

Сейчас проект находится на этапе препродакшена: готов сценарий, арт-концепты персонажей и локаций, планируется проведение первоначального кастинга,снимается тизер. "Тизер — это наш вклад в реализацию проекта в полном масштабе. Все работают на творческой инициативе. Актеры, фотографы, режиссеры. Оператор Юрий Гармаш специально ради проекта приехал из Киева на съемку. Сейчас вы видите сами: все это — не шутки, мы работаем в полную силу", - говорит продюсер.

На киностудии отмечают, что фильм обещает стать событием в мире украинского кино.

Напомним, 23 марта Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.

Фото: Odessafilm.com.ua