Одержимый Николас Кейдж, скандальный Ларс фон Триер и Роналду из Зазеркалья

В герое «Диамантино» легко узнается Криштиану Роналду – вернее, его версия из Зазеркалья. (Увы, за реальным прототипом персонажа следить уже не так весело – как известно, Роналду недавно обвинили в сексуальном насилии.) Диамантино из фильма Габриэля Абрантеша и Дэниела Шмидта переживает целую космическую одиссею неудач: у него проблемы на карьерном фронте, сестры цинично хотят его клонировать, а милые щеночки оборачиваются сюрреалистическими гигантами. Этот фильм-победитель «Каннской недели критики» – забавнейшая фантасмагорическая комедия о славе в эпоху постмодерна.

Помимо всех перечисленных лент на фестивале можно будет увидеть ретроспективу украинских режиссеров (Александра Довженко, Киры Муратовой, Владимира Денисенко, Леонида Осыки, Вячеслава Криштофовича) и шведского визионера Ингмара Бергмана.

Детальная информация о том, как попасть на показы, – на сайте кинофестиваля.