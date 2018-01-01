Одержимый Николас Кейдж, скандальный Ларс фон Триер и Роналду из Зазеркалья

26 октября начнется «Киевская неделя критики», где можно будет увидеть главные фестивальные хиты этого года и обсудить их с украинскими знатоками кино.
Начнется мероприятие с награждения призеров национальной премии «Кіноколо», список номинантов которой мы публиковали ранее. А ниже – гид по всем зарубежным фильмам, вошедшим в программу этого года: осторожно, у киноманов может вызвать учащенное сердцебиение и эйфорию.
Снимать фильмы о простодушных, на грани с полной неприспособленностью к жизни людях – задача непростая (любой, кто вспомнит умственно отсталого героя Мела Гибсона в «Тиме», невольно поежится). Но у Аличе Рорвахер, сценаристки и режиссера фильма «Счастливый Лазарь», получилось: доказательство тому – премия за лучший сценарий в Каннах. Наивный Лазарь, которого из-за его кристальной наивности принимают то за деревенского дурачка, то за святого, помогает сыну подлой маркизы имитировать свое похищение и оказывается в центре драмы, которая то и дело грозит скатиться в комедию положений – идеальный фильм для того, чтобы согреть своего внутреннего ребенка в осенние холода.
Давно ли вы слышали слова «экстремально провокационный» в адрес фильма, который можно увидеть на большом экране? И речь не о какой-нибудь, упаси бог, «Человеческой многоножке», а о новой картине австрийского мэтра, создателя «Догмы 95» Ларса фон Триера. С каннской премьеры «Дома, который построил Джек» – фильма о серийном убийце (Мэтт Диллон), который не щадит ни женщин (включая Уму Турман), ни детей с животными, – люди уходили десятками. Так что показ в Украине – стране, которая в последние годы все хаотичнее осциллирует между свободой духа и традиционными ценностями, – это вызов зрителю не только с точки зрения эстетики, но и этики.
«Китай» и «андеграундное кино» для многих прозвучат как взаимоисключающие слова. Но в стране и правда сформировалось крыло инди-кинематографистов, не только не нуждающихся в бюджетных деньгах, но и открыто бросающих вызов культурной линии партии. Один из таких людей – 48-летний Цзя Чжанке – добился такого успеха за рубежом, что государство просто вынуждено было с ним считаться. Новый фильм режиссера рассказывает о романе бандита и танцовщицы, которая ради него садится в тюрьму на пять лет. Несмотря на то что критики отмечают в «Пепле» влияние «уся» – фильмов о традиционных единоборствах, – в первую очередь это все же урбанистическая драма о любви в отвергающем любовь мире.
По пасторальным афишам фильма Али Аббаси трудно заподозрить, что ему присвоен рейтинг R – но если вы знакомы с жестокими книгами Йона Айвиде Линдквиста, по одной из которых снята знаменитая вампирская драма «Впусти меня», то вы в курсе, с кем имеете дело. «На границе миров» – экранизация рассказа Линдквиста, героиня которого работает на таможне и обладает сверхъестественным даром «читать» людей. Как только она встречает мужчину, неподвластного этому дару, производственная драма заканчивается – и начинается фэнтези, триллер и даже хоррор. Фильм выдвинут Швецией на «Оскар», и, как бы мы ни болели за потенциальных претендентов украинского производства, рядом с ним мало у кого есть шансы забрать статуэтку.
Ян Шванкмайер не нуждается в представлении: режиссер знаменитой «Алисы» по мотивам Кэрролла и восхитительного «Полена» восемь лет не выпускал полнометражные фильмы, так что мы уже, право, заждались. Все, что нужно знать о «Насекомых», – это то, что Шванкмайер за эти годы ничуть не изменился. И да, в трейлере героя «Насекомых» преследует гигантский шар жука-навозника.
«Неоновый демон» + «Зеленый слоник». Примерно так выглядит новый фильм Паноса Косматоса, если досмотреть его до конца – что, прямо скажем, непросто. Но оно того стоит: не блистая оригинальным сюжетом, «Мэнди» (более известный как «тот фильм, где Николас Кейдж рубится на бензопилах») представляет собой чистокровную стилизацию под старые фильмы в жанре «кино о мести» с кучей реверансов в адрес сатанинских хорроров, «Восставшего из ада», метал-клипов 90-х и тому подобных кровавых фантиков. The Guardian на днях выпустилаколонку, озаглавленную «Николас Кейдж – самый удивительный актер со времен Марлона Брандо?», где актер стоит в одном ряду с такими диссидентами, нарушающими все заветы Станиславского, как Кристофер Уокен, Ник Нолти, Джек Николсон и Хоакин Феникс. Посмотрите «Мэнди» – и, возможно, вы тоже перестанете причислять его к «худшим актерам мира».
В герое «Диамантино» легко узнается Криштиану Роналду – вернее, его версия из Зазеркалья. (Увы, за реальным прототипом персонажа следить уже не так весело – как известно, Роналду недавно обвинили в сексуальном насилии.) Диамантино из фильма Габриэля Абрантеша и Дэниела Шмидта переживает целую космическую одиссею неудач: у него проблемы на карьерном фронте, сестры цинично хотят его клонировать, а милые щеночки оборачиваются сюрреалистическими гигантами. Этот фильм-победитель «Каннской недели критики» – забавнейшая фантасмагорическая комедия о славе в эпоху постмодерна.
Помимо всех перечисленных лент на фестивале можно будет увидеть ретроспективу украинских режиссеров (Александра Довженко, Киры Муратовой, Владимира Денисенко, Леонида Осыки, Вячеслава Криштофовича) и шведского визионера Ингмара Бергмана.
Детальная информация о том, как попасть на показы, – на сайте кинофестиваля.